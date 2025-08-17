Mercado Imobiliário

Minha casa é uma praça? Imóvel de mais de 80 anos vive sem registro

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas (Imagem gerada por IA/Reprodução)

Marcelo Tapai
Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08h02.

Dizem que um imóvel com mais de 80 anos, onde moram dois dos seis pretensos herdeiros, não está registrado na Prefeitura, sendo considerado uma praça. Isso é possível?

Um imóvel com mais de 80 anos não registrado na prefeitura pode gerar diversas implicações legais e práticas. 

A falta de registro do imóvel na Prefeitura indica que ele não possui uma matrícula atualizada ou formalmente reconhecida pelo poder público. Isso pode acontecer por diversos motivos, como a falta de um registro inicial, problemas na documentação ou até mesmo a não regularização após heranças.

Para resolver essa questão, é crucial iniciar o processo de inventário e regularização do imóvel. Isso envolve verificar a documentação existente, registrar a propriedade e, se necessário, buscar a retificação da área junto à Prefeitura. A falta de registro na Prefeitura pode dificultar a transferência da propriedade aos herdeiros. Se a área for considerada praça pela Prefeitura, pode haver restrições à sua utilização como propriedade privada. 

O fato de dois dos seis herdeiros estarem residindo no imóvel não altera a questão da posse e propriedade. Se o imóvel não estiver devidamente registrado e regularizado, pode haver um conflito entre a posse dos herdeiros e o possível uso público como praça.

Um dos cenários possíveis é que, dependendo do tempo de posse exclusiva e pacífica dos herdeiros, eles possam pleitear a usucapião do imóvel, adquirindo a propriedade legal mesmo sem registro prévio. No entanto, isso dependerá de uma análise criteriosa da situação e da comprovação dos requisitos legais para a usucapião.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

