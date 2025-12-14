Meu vizinho bate nos moradores e já os ameaçou com faca. Como expulsá-lo?

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)
Especialista em Direito Imobiliário
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08h00.
Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: É importante saber que uma pessoa, mesmo que seja dona do apartamento, não pode fazer o que quiser no condomínio e, em casos extremos, poderá ser expulsa do prédio. O fato de ser proprietário do imóvel, não autoriza que a pessoa ultrapasse os limites impostos pela lei e pelas regras do condomínio.
Isso acontece quando o morador de forma reiterada desrespeita as regras do condomínio e os seus vizinhos, colocando em risco a segurança do empreendimento, a saúde e a vida das pessoas que moram naquele local.
Embora a expulsão seja possível, não é tarefa fácil. É preciso que as atitudes do morador sejam reiteradas e, para isso, é importante o condomínio manter documentos que comprovem que a pessoa já foi advertida, multada, que já se tentou resolver os problemas de forma amistosa por diversas vezes, mas a pessoa continua tumultuando a vida dos que vivem em determinado edifício.
Para que a expulsão seja possível, é preciso observar alguns procedimentos legais. A lei estabelece a forma como isso deve ser feito. Será necessário, por exemplo, convocação de assembleias com finalidade específica e quórum qualificado. Por ser um procedimento que requer atenção especial às disposições legais, para que não sejam alegadas nulidades, o acompanhamento de um advogado especialista no assunto é fundamental.