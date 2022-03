Loft lança aplicativo para agilizar compra e venda de imóvel

A jornada de compra e venda de imóvel está cada vez mais digital para o brasileiro. A Loft, que tem uma das maiores plataformas online de imóveis do país, lançou ao mercado neste início de ano um aplicativo para usuários que desejam comprar ou vender um apartamento.

O aplicativo da proptech, como são chamadas as startups voltadas para o mercado imobiliário, está disponível para celulares com sistemas iOS (versão mínima 9.0) e Android (versão mínima 5.0 Lollipop).

“Por meio do aplicativo queremos oferecer mais velocidade para que as pessoas passem pela jornada de compra e venda de apartamento com mais facilidade”, disse Marcio Reis, vice-presidente de Produtos da Loft. “O número de usuários ativos aumentou cinco vezes de dezembro de 2021 para janeiro deste ano”, afirmou.

O novo produto vai de encontro aos hábitos dos brasileiros cada vez mais concentrados no celular. No segundo semestre de 2021, aproximadamente 90% dos usuários do site da Loft já o acessavam via mobile. Hoje, o app já responde por mais de 10% do total de usuários que agendam visita a um apartamento da plataforma da proptech.

De acordo com o executivo, as páginas do aplicativo com os detalhes de um imóvel carregam em 1/4 do tempo da versão do site para celular, reduzindo fricções para quem busca um apartamento.

Essa velocidade se traduz em um número maior de transações concretizadas: o app teve um aumento de 54% na conversão de vendas da empresa no primeiro trimestre de 2022 em comparação ao três meses finais de 2021.

Entre as funcionalidades para quem deseja comprar um imóvel estão o agendamento de visitas diretamente pelo app, além da busca personalizada por cidade, bairros preferidos, preço, número de cômodos, tipo de imóvel, comodidade, condomínio, gastos mensais e metragem.

É possível acionar um atendimento personalizado para orientação sobre a documentação necessária, o processo de financiamento e reformas. O contrato também pode ser assinado por meio do celular, com assessoria da startup.

O aplicativo também oferece um catálogo personalizado de apartamentos nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a documentação em dia e a descrição do imóvel verificada. A checagem de preços e descrições faz parte de um dos principais pilares do modelo de negócios da Loft.

Para quem quer vender um imóvel, é possível criar um anúncio de graça e levá-lo para milhares de pessoas, com fotos profissionais e publicidade, contando com mais de 46.000 corretores e imobiliárias parceiros para aumentar a visibilidade do apartamento. Os pedidos de visitas também podem ser acompanhados pelo aplicativo.

Melhor a experiência do usuário tem sido uma das prioridades estratégicas da Loft desde a sua fundação, em 2018, pelos empreendedores Florian Hagenbuch e Mate Pencz. A proptech foi avaliada em 2,9 bilhões de dólares em sua última rodada de captação, em maio de 2021, quando levantou 525 milhões de dólares.

Uma das principais iniciativas recentes foi o lançamento no ano passado do Índice Especulômetro EXAME-Loft, em parceria com a EXAME, que mede a diferença entre o valor do imóvel anunciado em plataformas digitais e o valor de fechamento da transação de compra e venda, registrado em cartório, em diferentes bairros em São Paulo.

O objetivo do indicador é levar informação para todas as partes envolvidas, ampliando a transparência do mercado e reduzindo a chamada assimetria de informações. Isso permite uma negociação de valores mais prática, poupando tempo e dinheiro das duas partes.