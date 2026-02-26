Locação de imóvel comercial cresceu mais que o dobro da inflação

O ano começou com pressão no caixa de quem ocupa escritórios. Segundo o Índice FipeZAP, o aluguel comercial de salas e conjuntos subiu 1,34% em janeiro, a maior variação mensal desde abril de 2012, quando o avanço foi de 2,07%.

O resultado quase dobra a alta registrada em dezembro (+0,72%) e consolida a retomada dos preços após anos de vacância elevada no pós-pandemia. No acumulado de 12 meses até janeiro, a alta chega a 9,98%.

O descolamento em relação à inflação é evidente. Em janeiro, o IPCA avançou 0,33% e acumula 4,44% em 12 meses. O IGP-M, índice tradicionalmente usado para reajustes contratuais, subiu 0,41% no mês, mas registra queda de 0,91% no acumulado anual.

Na prática, o aluguel comercial sobe mais que o dobro da inflação oficial no período de 12 meses.

Brasília puxou a alta mensal, com avanço de 5,24% em janeiro. Rio de Janeiro (+3,07%), Salvador (+1,59%), Curitiba (+0,97%) e São Paulo (+0,85%) aparecem na sequência.

No recorte anual, o movimento é ainda mais concentrado. Brasília acumula valorização de 23,88%, seguida por Campinas (+15,97%), Rio de Janeiro (+13,78%), Niterói (+13,05%), Florianópolis (+11,49%) e Salvador (+10,62%). Curitiba registra alta de 9,34% em 12 meses, enquanto São Paulo avança 8,62%.

A recomposição é mais intensa justamente em mercados que haviam acumulado quedas mais profundas nos últimos anos.

Venda anda de lado e rendimento sobe

No mercado de venda de imóveis comerciais de até 200 metros quadrados, a recuperação é mais lenta. Em janeiro, os preços subiram 0,11%, levemente acima de dezembro (+0,06%). Em 12 meses, a alta é de 2,39% — abaixo do IPCA.

Entre as dez cidades monitoradas, Florianópolis liderou a alta mensal (+0,80%), seguida por Salvador (+0,62%), Belo Horizonte (+0,53%), Brasília (+0,34%) e São Paulo (+0,06%). Rio de Janeiro (-0,01%), Porto Alegre (-0,02%), Niterói (-0,04%), Campinas (-0,09%) e Curitiba (-0,32%) registraram queda.

No acumulado de 12 meses, Curitiba lidera a valorização (+8,13%), à frente de Salvador (+7,04%) e Brasília (+5,46%). Florianópolis (+4,01%), Belo Horizonte (+2,94%), São Paulo (+2,64%), Niterói (+2,50%) e Campinas (+1,93%) também avançaram. Porto Alegre (-0,80%) e Rio de Janeiro (-1,10%) acumulam recuo.

A diferença entre locação e venda indica que a recuperação ocorre primeiro na renda — com o rental yield médio subindo para 7,23% ao ano — antes de se refletir de forma mais consistente nos preços de capital.