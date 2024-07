Leilão de 87 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 50 mil; veja como participar

A Enforce Community, empresa do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), promove um leilão de imóveis em parceria com a Biasi Leilões com 87 propriedades em todo o Brasil.

Os interessados podem encontrar oportunidades com lances a partir de R$ 50 mil. As negociações ocorrem no dia 30 de julho, a partir das 14 horas.

Oportunidades

Um dos destaques é uma casa em um condomínio de alto padrão, no bairro Jauá, em Camaçari/BA, com área total de 1.500 m² e lance inicial de R$ 1.340.000,00.

Já o imóvel com o lance mais baixo é uma casa localizada no bairro São Cristóvão, em Salvador/BA, com área total construída de 42 m² e lance mínimo de R$ 50 mil.

As opções de leilões incluem propriedades nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online no dia 30 de julho. Para participar, basta se cadastrar no site da Biasi Leilões, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado.

As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de lance à vista em parcela única, ou parcelamento em até 420 vezes, com sinal mínimo de 20% do valor da compra, para imóveis acima de R$ 90 mil.