Leilão da Caixa tem mais de 1 mil imóveis e desconto de até 92%; veja como participar

Já imaginou adquirir o seu imóvel com até 92% de desconto? Isso é possível e ainda em 2024. A Caixa anunciou um novo leilão para o fim do ano com mais de mil imóveis disponíveis. O desconto no valor real é significativo, e leilões são uma ótima oportunidade para quem quer ter a casa própria ou para fazer um investimento.

A Caixa abriu o leilão em três fases com imóveis em todas as regiões do Brasil. A primeira leva de imóveis foi anunciada em novembro e as duas outras fases acontecerão em dezembro. Confira todas as informações sobre o leilão da Caixa e veja como participar.

Como funciona o Leilão da Caixa?

Os leilões organizados pela Caixa Econômica Federal são uma oportunidade para fazer um bom negócio, adquirindo um imóvel com valor muito abaixo do mercado. Existem diversos motivos pelos quais imóveis ficam disponíveis para leilão, por isso, quem entende do assunto recomenda que é necessário ler muito bem o edital e todas as informações da oferta.

Os leilões geralmente funcionam em sites parceiros da Caixa, e todo o trâmite é feito online. Basta a pessoa interessada se cadastrar na plataforma, selecionar o imóvel que deseja, fazer todo o estudo da documentação e edital e, por fim, fazer o seu lance.

Além dos preços serem mais acessíveis do que o normal, especialmente neste leilão, a Caixa irá quitar contas como condomínio e IPTU em caso de dívida, facilitando a vida de quem pensa em fazer o investimento.

Os descontos vão variar de imóvel para imóvel. É preciso analisar a lista para conferir cada um dos valores.

Como participar do leilão da Caixa?

O leilão da Caixa, em parceria com a Globo Leilões, acontecerá online. Quem estiver interessado em adquirir os imóveis, precisa entrar no site da Globo Leilões e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis para compra.

Os leilões acontecem, oficialmente, nos dias 19 de novembro, 3 dezembro e 9 de dezembro, às 10h. A dica é olhar as páginas e encontrar o imóvel ideal para você antes da abertura. Com isso, leia o edital para entender todas as observações sobre o imóvel e as regras para o leilão.

No próprio site, também é possível analisar a documentação do imóvel, que é uma fase muito importante para quem participa de leilões, pois é o momento de entender se o imóvel possui dívidas ou alguma outra contrapartida.

Lembre-se de fazer o seu cadastro no site antes do leilão começar, bem como já deixar tudo pronto com a sua documentação, seja para Pessoa Fìsica ou PJ, assim não há riscos de perder a oportunidade.

Quais são as condições de pagamento?

Para quem entrou no leilão de novembro, o pagamento do imóvel arrematado precisa ser à vista. Mas a boa notícia é que para dezembro, além da possibilidade de pagar à vista utilizando o FGTS, também é possível fazer o financiamento pela própria Caixa Econômica Federal.

Desta forma, o leilão fica bem mais acessível principalmente para quem busca pelo primeiro imóvel.