Leilão da Caixa tem mais de 1.000 imóveis com preços a partir de R$ 44 mil

A Caixa anunciou a realização de leilões virtuais, em parceria com a Fidalgo Leilões, com 1.130 imóveis disponíveis para venda em todo o Brasil. Os leilões serão realizados em quatro datas: 14, 21 e 29 de maio, além de 05 de junho.

O leilão inclui imóveis com descontos de até 40% em relação ao valor de avaliação inicial. Os interessados podem participar acessando o site da Fidalgo Leiloes até às 10h dos respectivos prazos de encerramento.

As propriedades disponíveis incluem casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, com preços que começam em R$ 44,4 mil.

O leilão abrange imóveis nas cinco regiões do Brasil, sendo a região Sudeste a mais representativa, com 468 imóveis. O Nordeste segue com 278 imóveis, e as demais regiões têm menos opções. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul estão entre os mais abrangidos, e há oportunidades com possibilidade de financiamento e uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), conforme especificado em cada lote.

Leilão de imóveis: oportunidades e cuidados antes de arrematar

Em destaque, no leilão de 14 de maio, estão imóveis como uma casa em Penápolis (SP), com 69,8 m², que pode ser arrematada por R$ 69 mil. Já em Barretos, uma casa de 45 m², com 2 quartos, está disponível por R$ 89 mil. Na Bahia, um imóvel em Iaçu começa com um lance de R$ 44,4 mil. Na segunda data, em 21 de maio, há imóveis como um apartamento em Santo Amaro, em São Paulo, com 72,5 m² e valor de R$ 345,8 mil.

Na segunda etapa do leilão, que ocorre entre 29 de maio e 05 de junho, algumas opções notáveis incluem um apartamento em Manaus por R$ 98,4 mil e um imóvel em Joinville (SC) com 49 m² disponível por R$ 72,6 mil. Para os interessados, é fundamental observar os detalhes do edital, principalmente em relação à possibilidade de financiamento, o uso do FGTS e as condições específicas de cada imóvel.

Antes de participar, é essencial realizar uma pesquisa completa sobre o imóvel e os custos adicionais, como comissão do leiloeiro, taxas cartorárias e eventuais débitos de IPTU. Em casos de imóveis ocupados, também é importante considerar custos de desocupação.