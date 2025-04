Banco Itaú promove leilão de 171 imóveis com lances a partir de R$ 27 mil

O Banco Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, realiza um leilão de imóveis que oferece uma ampla variedade de opções, com valores atrativos e IPTU quitado. O evento será realizado no dia 30 de abril, às 11h, de forma exclusivamente online, no site da Biasi Leilões.

O leilão inclui imóveis residenciais, comerciais e terrenos em diferentes regiões do Brasil, como Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Oportunidade de Investimento

O leilão se destaca como uma oportunidade de aquisição para investidores e pessoas em busca da casa própria, com valores que podem ser até 50% inferiores ao valor de mercado.

Os imóveis têm diferentes tamanhos e características, com destaque para um apartamento duplex de 545,87 m² no Jardim Monte Kemel, em São Paulo, com lance inicial de R$ 1.813.700,00, e uma casa de 294,95 m² no bairro Vista Alegre, em Cruzeiro/SP, com lance inicial de R$ 1.104.300,00.

Além disso, há imóveis menores, como um apartamento de 52 m² em Rio Largo/AL, com lance inicial de R$ 38.500,00, e um terreno de 180 m² em Pacaembu/SP, com lance inicial de R$ 27.800,00.

Facilidade de pagamento

Os interessados poderão parcelar o valor do lance ou optar pelo pagamento à vista com um desconto de 10%, conforme as condições do edital. A participação requer cadastro prévio no site da Biasi Leilões, onde também é possível acessar a lista completa de imóveis disponíveis e o edital do evento.

Leilão de imóveis Itaú