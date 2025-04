Gerdau (GGBR4) pagará R$ 322 milhões em dividendos aos acionistas

As empresas Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) aprovaram o pagamento de dividendos no valor de R$322 milhões aos seus acionistas.

Desse montante, R$ 243,5 milhões referem-se a Gerdau e R$ 79,1 milhões referem-se a Metalúrgica Gerdau.

Quando será o pagamento?

O valor por ação da Gerdau é de R$ 0,12 e o pagamento aos acionistas será realizado a partir de 19 de maio. Já ação da Metalúrgica Gerdau é de R$ 0,08, que será paga no dia 20 de maio, com base na posição acionária do dia 08 de maio deste ano.

A partir do dia 9 de maio, as negociações dessas ações em Bolsa serão realizadas ex-direito.

O processamento do respectivo crédito ocorrerá a partir do terceiro dia útil após a atualização dos dados cadastrais.

Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações, Itaú Corretora de Valores S.A., mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número da sua inscrição no CPF ou CNPJ e a respectiva conta bancária. Tais informações devem ser fornecidas por meio do Investfone – Central de atendimento aos acionistas.