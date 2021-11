Gafisa (GFSA3) se junta a Lamborghini em empreendimento de luxo em SP

A Gafisa (GFSA3) decidiu entrar de vez no segmento dos empreendimentos de luxo. E dessa vez chamou um "peso pesado" do design e da elegância mundial, Tonino Lamborghini, para assinar a sua mais nova obra em São Paulo.

O Tonino Lamborghini Apartments vai ser um prédio de altíssimo padrão localizado no Jardins, bairro nobre da capital paulista, com 114 apartamentos e o logotipo do touro da marca italiana bem em vista.

Entre os diferenciais do imóvel, estão todos os ambientes das áreas comuns serão mobiliados e decorados com peças desenhadas pelo Tonino Lamborghini e importadas diretamente da Itália.

O preço do metro quadrado do Apartments é de R$ 40 mil, e terá 96 studios entre 21 m² e 37 m², 17 apartamentos de 252 m², além de uma cobertura duplex de 498 m². O Valor Geral de Vendas (VGV) do projeto vai ser de de R$ 300 milhões.

"O projeto é lindo. Senão a gente sequer o teria participado. Além disso, responde perfeitamente ao estilo das minhas produções", disse em entrevista exclusiva à EXAME, Tonino Lamborghini, "além disso, a Gafisa é uma das melhores incorporadoras do Brasil. Então, posso me dizer muito satisfeito".

Para Bruno Benevides, diretor-presidente da Gafisa, esse projeto "vai muito no encontro da nova filosofia da Gafisa de entrar no mercado de luxo".

"A nova gestão da Gafisa sempre pensou em trazer "brand building". Ou seja, trazer uma marca de lifestile, de luxo e design para um projeto. E nada melhor do que um terreno no Jardins para lançar a marca Toninho Lamborghini", salientou Benevides em entrevista exclusiva à EXAME.

Segundo o diretor-presidente da Gafisa o Tonino Lamborghini Apartments foi um "trabalho a quatro mãos, muito além do que um simples licenciamento da marca".

Benevides antecipou que outros projetos estão sendo desenvolvidos pela Gafisa no eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Na capital fluminense está sendo elaborado um projeto de luxo em São Conrado.

Segundo o diretor-presidente da Gafisa, a nova estratégia da incorporadora de se posicionar em uma faixa de renda alta está sendo "assertiva".

"Quando você tem um terreno bem localizado, e está conversando com um público de alta renda, você está conversando com um público muito menos impactado por oscilações da economia", salientou Benevides, "entendo que nos próximos 5-10 anos quem for posicionado no segmento de alta renda vai ter sucesso".

Por sua vez, Tonino Lamborghini está entrando cada vez mais no mercado imobiliário do Brasil.

No ano passado foi lançado em Balneário Camboriú (SC) o primeiro projeto imobiliário da marca italiana no Brasil, o Tonino Lamborghini Residences, com 67 apartamentos entre 194 m² a 429 m² de até R$ 15 milhões de preço.

"Em poucas semanas metade do projeto já estava vendido", comemorou Lamborghini.

Segundo o designer italiano, filho de Ferruccio Lamborghini, fundador da marca de automóveis de luxo, é "muito importante levar a italianidade fora da Itália. Realizar coisas bonitas, fazer coisas concretas, para que no exterior falem de você".

"Há 40 anos eu faço produtos de luxo: design de interiores, relógios e até capinhas para celulares. Eu sempre tive essa paixão, mesmo quando a gente fazia carros esportivos e tratores. Nossa brand extension está indo muito bem", declarou Lamborghini.

Além de design de luxo, Lamborghini está entrando no Brasil com outros produtos, como energéticos, vinhos e até café. "Produzido no Brasil mas segundo minhas indicações", garante o italiano.