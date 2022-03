Especulômetro EXAME-Loft: veja os bairros com a maior diferença de preços

O cenário continua favorável para quem deseja comprar um imóvel. É o que aponta a nova edição do Índice Especulômetro EXAME-Loft, que mede a diferença entre o preço anunciado de imóveis e o de fechamento de contrato na cidade de São Paulo, maior mercado imobiliário do país. O estudo aponta também o preço médio do metro quadrado nos contratos registrados em cartório no período de referência.

Os dados são relativos ao trimestre encerrado em dezembro de 2021 e sinalizam uma continuidade de um movimento verificado nos trimestres móveis anteriores, encerrados em outubro e depois em novembro.

Nos dez bairros que compõem a amostra, em nove houve tendência de estabilidade no preço médio do metro quadrado em dezembro; e no Campo Belo, na zona sul da capital paulista, houve tendência de queda.

O bairro com maior valor era o da Vila Nova Conceição, com preço médio de R$ 18.819. O menor, o Campo Belo, com R$ 7.519, depois de queda de 11,5% em relação ao trimestre móvel anterior, encerrado em novembro.

Veja abaixo os preços médios do metro quadrado em dez bairros de São Paulo:

"Está cada vez mais forte o panorama positivo para os compradores, considerando o preço real do metro quadrado", disse Daniel Scalli, diretor de Engenharia e Data Science da Loft.

"Além de uma redução robusta no Campo Belo, há grande possibilidade de essa queda significativa aparecer em mais bairros muito em breve, porque já há oscilação para baixo no preço em muitos locais", disse.

Do ponto de vista da diferença de preços, o quadro favorável para quem compra é menos evidente, dado que em quatro deles houve tendência de aumento da diferença, mesmo número em que houve tendência de alta.

No Campo Belo, a diferença ficou em 28% e foi a mais ampla da pesquisa, sinalizando que, embora o preço médio de transação tenha caído de forma mais acentuada, os valores de anúncio ainda não recuaram na mesma magnitude.

"Em relação aos valores anunciados, o mercado parece ainda estar tentando se adaptar, porque vemos variações tanto de queda quanto de aumento, ainda que não sejam muito fortes", completou o diretor da Loft.

Veja abaixo a diferença dos preços de anúncio e de fechamento de contratos:

Essa informação da diferença de valores, que dá origem ao nome especulômetro, é relevante porque sinaliza o quanto pode se arrastar uma eventual negociação de preço entre vendedor e comprador pode levar. Quanto maior a diferença, em tese mais demorada a negociação.

O objetivo do indicador é levar informação para todas as partes envolvidas, ampliando a transparência do mercado e reduzindo a chamada assimetria de informações. Isso permite uma negociação de valores mais prática, poupando tempo e dinheiro das duas partes.

O indicador Especulômetro é resultado de uma parceria da EXAME Invest com a Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país e uma das líderes em compra e venda com sua plataforma digital e um modelo que negócios com preços e informações verificados para dar mais segurança aos usuários.

O indicador considera uma tendência quando há variações em dois períodos seguidos na mesma direção (duas altas, por exemplo), das quais uma ao menos da ordem de 5%. Ou quando há uma variação de 10% em um período.

Entenda a metodologia

O Especulômetro mede a diferença percentual por meio de uma ferramenta de precificação desenvolvida pela Loft. A ferramenta considera mais de 250.000 imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que registraram alguma transação nos últimos dez anos.

São levados em conta para os cálculos os preços anunciados em diferentes plataformas digitais do país e os valores de fechamento do contrato entre as partes, registrado em cartório nas matrículas dos imóveis.