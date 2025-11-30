Devo fazer um usufruto ou holding para meus filhos?

O que é melhor, fazer um usufruto para os filhos ou para os netos? Hoje falam em holding. O que é menos oneroso?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: A escolha entre holding e doação com usufruto depende de diversos fatores, como o tamanho do patrimônio, o perfil da família, os objetivos sucessórios e as questões tributárias.

Para famílias com grandes patrimônios, a holding pode ser a melhor opção, pois permite uma gestão centralizada e maior proteção jurídica e fiscal. Já para famílias menores, a doação com usufruto pode ser uma alternativa mais simples e eficiente, desde que os herdeiros estejam alinhados com o planejamento.

No mais, é importante que a doação aos netos não prejudique a legítima dos herdeiros necessários (filhos, pais, cônjuge), que é a metade do patrimônio. Nesse sentido, o avô/avó tem permissão para fazer uma doação aos netos, desde que respeite a parcela mínima legal. Isso quer dizer que ele pode presentear os netos com até metade de seus bens, sem afetar a herança destinada aos herdeiros necessários.

