Como obter o CRECI?

Para atuar como corretor de imóveis no Brasil, é indispensável ter o CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), um registro que autoriza o exercício da profissão, e garante que o profissional esteja habilitado para intermediar negociações imobiliárias de forma legal e ética.

Sem ele, a atividade é considerada ilegal no país. A seguir, explicamos como obtê-lo e se há maneiras de solicitá-lo gratuitamente.

O que precisa para emitir o CRECI?

O documento é necessário tanto para corretores autônomos quanto para os que trabalham em imobiliárias, e para emiti-lo é necessário atender a alguns requisitos e apresentar documentos que comprovem a formação e a idoneidade do profissional.

Requisitos básicos:

Concluir um curso técnico ou superior de transações imobiliárias: Técnicos: Curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI).

Graduação: Cursos de Gestão Imobiliária ou similares reconhecidos pelo MEC. Documentos pessoais: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais; Diploma ou certificado de conclusão do curso: Emitido por instituição reconhecida; Pagamento de taxas: Inclui taxa de inscrição e anuidade do CRECI.

Após reunir os documentos, o candidato deve procurar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado onde pretende atuar e formalizar o pedido de registro.

É possível tirar o CRECI online?

Atualmente é possível iniciar o processo de solicitação do registro online, embora a etapa final de entrega de documentos originais e formalização geralmente exija uma visita presencial ao conselho da sua região. Essa digitalização inicial facilita o acesso ao registro e agiliza o processo, especialmente em regiões com alta demanda.

Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acessar o site do CRECI da sua região;

Preencher o formulário de inscrição: Nele, serão solicitadas informações pessoais, dados do curso técnico ou superior em transações imobiliárias e documentos complementares;

Nele, serão solicitadas informações pessoais, dados do curso técnico ou superior em transações imobiliárias e documentos complementares; Enviar os documentos digitalizados: Podem ser enviados em formato PDF ou imagem, conforme orientação do CRECI;

Podem ser enviados em formato PDF ou imagem, conforme orientação do CRECI; Aguardar a análise do pedido: Caso esteja tudo correto, você será notificado para agendar uma visita presencial e apresentar os documentos originais;

Caso esteja tudo correto, você será notificado para agendar uma visita presencial e apresentar os documentos originais; Fazer a finalização presencial: Nesta etapa, assina-se o termo de compromisso e retira-se o número de registro e o certificado do CRECI.

Quais estados oferecem o serviço online?

Grande parte dos CRECIs estaduais já disponibilizam a opção de solicitação online, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. No entanto, é importante verificar no site oficial do CRECI do seu estado para confirmar se o serviço está ativo e quais etapas específicas precisam ser feitas presencialmente.

Por que você deve saber disso?

Ter o CRECI é essencial para exercer a profissão de corretor de imóveis de forma legal e ética. Sem ele, o profissional fica impedido de intermediar negociações imobiliárias, correndo o risco de enfrentar penalidades legais.

Além disso, conhecer o processo para obtenção do CRECI permite que você planeje sua carreira no setor imobiliário com mais segurança, investindo nas qualificações e recursos necessários para se destacar em um mercado competitivo e em constante crescimento. Seja para atuar de forma autônoma ou em imobiliárias, o registro é o primeiro passo para construir uma carreira sólida e bem-sucedida no ramo imobiliário.