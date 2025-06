Citi eleva projeções de MRV, mas mantém cautela com Resia e geração de caixa no radar

revisou suas estimativas para a MRV (MRVE3) , elevando o lucro por ação (LPA) para os próximos anos em cerca de 7%, refletindo margens brutas mais fortes do que as inicialmente previstas. O novo preço-alvo para as ações da construtora foi ajustado para R$ 6,70 — antes de R$ 6,40. Os papéis da construtora seguem com classificação neutra, com a companhia lidando com desafios no fluxo de caixa operacional e no impacto do plano de desinvestimento da Resia

“Aguardamos mais esclarecimentos sobre as operações e a geração de caixa antes de revisar nossa classificação”, afirmam os analistas em relatório.

A MRV tem registrado aumentos de preços acima da inflação no segmento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida desde 2023, o que tem proporcionado margens mais altas e uma geração de caixa mais saudável. Em consequência, o Citi ajustou suas previsões para as margens brutas da companhia, que devem alcançar 30,5% em 2026 e 32% em 2027, ante 29,5% em 2025.

No entanto, restrições impostas pelos programas habitacionais regionais resultaram em um impacto de R$ 260 milhões na geração de caixa no primeiro trimestre, com recuperação projetada somente para terceiro trimestre.

O Citi revisou para cima suas projeções de lucro por ação para 2025, 2026 e 2027, com o novo preço-alvo para as ações da MRV sendo ajustado para R$ 6,70 (de R$ 6,40). Apesar do ajuste nas estimativas, a empresa permanece com os riscos elevados devido às incertezas no fluxo de caixa e no desinvestimento da Resia.

Avaliando o cenário, [grifar]o Citi destaca que o foco está na execução do plano de desinvestimento e na melhoria da visibilidade sobre o fluxo de caixa antes de uma possível reavaliação mais significativa da classificação.

Desinvestimento

O processo de desinvestimento da Resia, com a venda de US$ 680 milhões em ativos, está aproximadamente 15% concluído.

Analistas do Citi assumem perda de 50% na alienação desses ativos, como observado nos primeiros três meses do ano. Nesse cenário, o múltiplo preço/lucro da MRV aumentaria de 0,56x para 0,81x.

[grifar]A alta incerteza sobre o impacto no resultado, somada ao fato de que o processo de desinvestimento continua em andamento, mantém o Citi cauteloso sobre a sustentabilidade do fluxo de caixa da empresa a médio e longo prazo.