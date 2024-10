Caixa realiza leilão de 900 imóveis com descontos de até 95%

A Caixa realiza na terça-feira, 8, um leilão de 900 imóveis em todo o país, com descontos que podem variar entre 20% e 95%.

Segundo a Fidalgo Leilões, empresa responsável pelo leilão, serão ofertados 439 casas, 434 apartamentos, 22 terrenos e cinco estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, a partir de R$ 3,5 mil. Em alguns casos, há a possibilidade de uso do FGTS, conforme a descrição de cada lote.

Como participar do leilão

“Por haver muitas opções de imóveis e se tratar de um leilão bastante disputado, o ideal é que os interessados já se habilitem no site, realizem a busca do imóvel e verifiquem todas as condições do lote escolhido para facilitar o processo de compra”, explica Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da empresa.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, bastando realizar o cadastro no site da leiloeira e enviar os documentos exigidos no edital.

Distribuição dos lotes por região

No total, serão leiloados imóveis em várias regiões do Brasil:

Norte : 30 lotes (1 no Acre, 7 no Amazonas, 1 no Amapá, 18 no Pará, 1 em Rondônia e 2 no Tocantins);

: 30 lotes (1 no Acre, 7 no Amazonas, 1 no Amapá, 18 no Pará, 1 em Rondônia e 2 no Tocantins); Nordeste : 261 lotes (5 em Alagoas, 21 na Bahia, 25 no Ceará, 11 no Maranhão, 50 na Paraíba, 52 em Pernambuco, 18 no Piauí, 67 no Rio Grande do Norte e 12 em Sergipe);

: 261 lotes (5 em Alagoas, 21 na Bahia, 25 no Ceará, 11 no Maranhão, 50 na Paraíba, 52 em Pernambuco, 18 no Piauí, 67 no Rio Grande do Norte e 12 em Sergipe); Centro-Oeste : 147 lotes (1 no Distrito Federal, 131 em Goiás, 4 no Mato Grosso do Sul e 11 no Mato Grosso);

: 147 lotes (1 no Distrito Federal, 131 em Goiás, 4 no Mato Grosso do Sul e 11 no Mato Grosso); Sudeste : 380 lotes (5 no Espírito Santo, 70 em Minas Gerais, 172 no Rio de Janeiro e 133 em São Paulo);

: 380 lotes (5 no Espírito Santo, 70 em Minas Gerais, 172 no Rio de Janeiro e 133 em São Paulo); Sul: 82 lotes (72 no Paraná e 10 em Santa Catarina).

Destaques de imóveis no leilão

Entre os destaques dos imóveis que serão leiloados, estão: