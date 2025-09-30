Mercado Imobiliário

Caixa realiza leilão de 487 imóveis com desconto de até 47%; veja como participar

Entre as oportunidades, há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18 mil

Leilão da Caixa tem imóveis com descontos que podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial. (Caixa/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h34.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 16h08.

A Caixa realiza na próxima quinta-feira, 2, um leilão com 487 imóveis distribuídos em todas as regiões do país. Os descontos podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial. São casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

O certame acontece a partir das 10h, por meio do site da leiloeira Fidalgo Leilões.

Dos 1.088 imóveis anunciados entre agosto e setembro, restam 487 disponíveis. Entre as oportunidades há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23.

Em alguns casos é possível utilizar financiamento e recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa.

Distribuição dos lotes

A Região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77) e o Norte (quatro).

São lotes espalhados pelos estados de:

  • Alagoas (dois),
  • Amazonas (um),
  • Bahia (30),
  • Ceará (dez),
  • Distrito Federal (quatro),
  • Espírito Santo (três),
  • Goiás (57),
  • Maranhão (dois),
  • Mato Grosso do Sul (oito),
  • Mato Grosso (oito),
  • Minas Gerais (23),
  • Pará (três),
  • Paraíba (13),
  • Pernambuco (13),
  • Piauí (três),
  • Paraná (24),
  • Rio de Janeiro (97),
  • Rio Grande do Norte (oito),
  • Rio Grande do Sul (55),
  • Santa Catarina (14),
  • São Paulo (103) e
  • Sergipe (seis)

No Sudeste, alguns destaques: em Araraquara (SP), um apartamento de 88,74 m² com dois quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 84.892,14.

Na capital paulista, no bairro de Guaianazes, encontra-se um apartamento de 40,73 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com lance inicial de R$ 94.815,14. No Rio de Janeiro, um apartamento de 73,15 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser arrematado por R$ 67.756,15. Já em Uberaba (MG), um terreno de 200 m² pode ser adquirido com 42% de desconto, por R$ 49.208,01.

No Nordeste, em Maceió, há um apartamento de 60,55 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com lance inicial de R$ 107.852,22. Em Itaitinga (CE), uma casa de 82 m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

No Norte, em Manaus, um apartamento de 106,3 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, está disponível por R$ 112.420,91.

Já no Centro-Oeste, em Goiás, há um apartamento de 84,44 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, por R$ 78.201,87. Em Mato Grosso, um apartamento de 72,77 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, pode ser adquirido por R$ 102.607,76.

No Sul, no estado do Paraná, destaca-se uma casa de 31,6 m², construída em terreno de 62,15 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, que pode ser arrematada por R$ 94.892,97.

Como participar

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. É necessário fazer o cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

"Disponibilizamos esta última data estratégica para que os interessados possam participar. Recomendo que aproveitem esse tempo até o leilão para estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível", diz Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões.

