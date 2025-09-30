Caixa realiza leilão de 487 imóveis com desconto de até 47%; veja como participar

A Caixa realiza na próxima quinta-feira, 2, um leilão com 487 imóveis distribuídos em todas as regiões do país. Os descontos podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial. São casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

O certame acontece a partir das 10h, por meio do site da leiloeira Fidalgo Leilões.

Dos 1.088 imóveis anunciados entre agosto e setembro, restam 487 disponíveis. Entre as oportunidades há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23.

Em alguns casos é possível utilizar financiamento e recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa.

Distribuição dos lotes

A Região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77) e o Norte (quatro).

São lotes espalhados pelos estados de:

Alagoas (dois),

Amazonas (um),

Bahia (30),

Ceará (dez),

Distrito Federal (quatro),

Espírito Santo (três),

Goiás (57),

Maranhão (dois),

Mato Grosso do Sul (oito),

Mato Grosso (oito),

Minas Gerais (23),

Pará (três),

Paraíba (13),

Pernambuco (13),

Piauí (três),

Paraná (24),

Rio de Janeiro (97),

Rio Grande do Norte (oito),

Rio Grande do Sul (55),

Santa Catarina (14),

São Paulo (103) e

Sergipe (seis)

No Sudeste, alguns destaques: em Araraquara (SP), um apartamento de 88,74 m² com dois quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 84.892,14.

Na capital paulista, no bairro de Guaianazes, encontra-se um apartamento de 40,73 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com lance inicial de R$ 94.815,14. No Rio de Janeiro, um apartamento de 73,15 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser arrematado por R$ 67.756,15. Já em Uberaba (MG), um terreno de 200 m² pode ser adquirido com 42% de desconto, por R$ 49.208,01.

No Nordeste, em Maceió, há um apartamento de 60,55 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com lance inicial de R$ 107.852,22. Em Itaitinga (CE), uma casa de 82 m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

No Norte, em Manaus, um apartamento de 106,3 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, está disponível por R$ 112.420,91.

Já no Centro-Oeste, em Goiás, há um apartamento de 84,44 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, por R$ 78.201,87. Em Mato Grosso, um apartamento de 72,77 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, pode ser adquirido por R$ 102.607,76.

No Sul, no estado do Paraná, destaca-se uma casa de 31,6 m², construída em terreno de 62,15 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, que pode ser arrematada por R$ 94.892,97.

Como participar

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. É necessário fazer o cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

"Disponibilizamos esta última data estratégica para que os interessados possam participar. Recomendo que aproveitem esse tempo até o leilão para estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível", diz Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões.