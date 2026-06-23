Aluguel comercial tem maior alta mensal desde 2012

O mercado de imóveis comerciais no Brasil registrou em maio de 2026 a maior valorização mensal do aluguel desde abril de 2012, segundo o Índice FipeZap de Venda e Locação Comercial. A média ponderada das dez cidades monitoradas apontou um aumento de 1,48% nos preços de locação em relação a abril, enquanto o índice de venda avançou apenas 0,20% no mesmo período.

Nos últimos 12 meses, a valorização acumulada dos aluguéis comerciais chegou a 10,60%, superando significativamente os preços de venda. Entre 2015 e 2023, o mercado de venda comercial enfrentou nove anos consecutivos de retração nominal. A recuperação só se tornou mais evidente em 2025, com alta de 2,55%. Nos últimos 12 meses até maio de 2026, atingiu 2,26%.

Apesar de ter passado por quedas entre 2014 e 2020, a locação comercial iniciou uma trajetória de alta a partir de 2021. Os aumentos recentes foram expressivos: 7,88% em 2024, 8,91% em 2025 e 10,60% no acumulado de 12 meses até maio de 2026. O acumulado estimado de 2014 a 2025 mostra que a venda comercial acumulou queda nominal de cerca de 11%, enquanto os aluguéis registraram variação positiva superior a 1%, impulsionada pelos aumentos nos últimos anos.

Desempenho por cidade

O crescimento da locação foi desigual entre as cidades. Salvador registrou alta de 0,53% no mês, mas impressionantes 19,52% em 12 meses. Brasília (+3,48%), Rio de Janeiro (+3,31%) e Curitiba (+2,01%) também tiveram aumentos expressivos. As menores altas mensais ocorreram em Campinas (+0,18%) e Salvador (+0,53%), apesar do crescimento anual expressivo na capital baiana.

Já na venda comercial, Florianópolis teve valorização de 1,15%, enquanto Salvador registrou retração de 0,76%. O levantamento consolida o preço médio por metro quadrado e acompanha o comportamento histórico de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadros, oferecendo um panorama detalhado para investidores e operadores do mercado corporativo.

Rentabilidade do aluguel comercial

O Índice FipeZap também traz dados sobre a rentabilidade do aluguel comercial, conhecida como rental yield, calculada como a razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda. Em maio de 2026, o retorno médio anualizado do aluguel comercial atingiu 7,47% ao ano, acima do retorno projetado para imóveis residenciais, de 6,11% ao ano.

No entanto, ambos ainda ficam abaixo do retorno médio projetado para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Entre as cidades monitoradas, Salvador lidera a rentabilidade, com 11,28% ao ano, seguida por Campinas (8,83%), Rio de Janeiro (7,78%), Brasília (7,60%) e São Paulo (7,28%). Niterói (6,91%), Florianópolis (6,73%), Belo Horizonte (6,66%), Porto Alegre (6,48%) e Curitiba (6,10%) completam a lista.

O estudo reforça a atratividade do segmento comercial para investidores que buscam retornos superiores ao mercado residencial, destacando oportunidades em capitais com maior potencial de rentabilidade, como Salvador e Campinas.

Destaques por cidade

Variação no preço de venda comercial nos últimos 12 meses

Salvador: +8,19%

Curitiba: +5,03%

Brasília: +4,94%

Campinas: +3,87%

Niterói: +3,59%

Florianópolis: +3,34%

São Paulo: +2,04%

Belo Horizonte: +1,78%

Porto Alegre: +0,71%

Rio de Janeiro: -0,13%

Variação no preço de locação comercial nos últimos 12 meses

Salvador: +19,52%

Rio de Janeiro: +17,73%

Florianópolis: +12,35%

Curitiba: +10,30%

Brasília: +10,26%

Campinas: +9,93%

Niterói: +8,54%

São Paulo: +8,03%

Belo Horizonte: +7,49%

Porto Alegre: +1,04%

Variação no preço de venda comercial mensal

Florianópolis: +1,15%

Curitiba: +0,47%

Campinas: +0,41%

Rio de Janeiro: +0,30%

São Paulo: +0,29%

Belo Horizonte: +0,17%

Niterói: -0,19%

Porto Alegre: -0,24%

Brasília: -0,24%

Salvador: -0,76%

Variação no preço de locação comercial mensal

Brasília: +3,48%

Rio de Janeiro: +3,31%

Curitiba: +2,01%

Belo Horizonte: +1,62%

Niterói: +1,45%

Florianópolis: +1,19%

Porto Alegre: +0,65%

São Paulo: +0,65%

Salvador: +0,53%

Campinas: +0,18%

Rentabilidade por cidade