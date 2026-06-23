Mercado Imobiliário

Aluguel comercial tem maior alta mensal desde 2012

Apesar da alta nos aluguéis comerciais em maio de 2026, a rentabilidade varia entre cidades e segue acima do mercado residencial, mantendo o setor atraente para investidores

FipeZap: Entre as cidades monitoradas, Salvador lidera a rentabilidade, com 11,28% ao ano (Carolina Gehlen/Exame)

FipeZap: Entre as cidades monitoradas, Salvador lidera a rentabilidade, com 11,28% ao ano (Carolina Gehlen/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h17.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h23.

O mercado de imóveis comerciais no Brasil registrou em maio de 2026 a maior valorização mensal do aluguel desde abril de 2012, segundo o Índice FipeZap de Venda e Locação Comercial. A média ponderada das dez cidades monitoradas apontou um aumento de 1,48% nos preços de locação em relação a abril, enquanto o índice de venda avançou apenas 0,20% no mesmo período.

Nos últimos 12 meses, a valorização acumulada dos aluguéis comerciais chegou a 10,60%, superando significativamente os preços de venda. Entre 2015 e 2023, o mercado de venda comercial enfrentou nove anos consecutivos de retração nominal. A recuperação só se tornou mais evidente em 2025, com alta de 2,55%. Nos últimos 12 meses até maio de 2026, atingiu 2,26%.

Apesar de ter passado por quedas entre 2014 e 2020, a locação comercial iniciou uma trajetória de alta a partir de 2021. Os aumentos recentes foram expressivos: 7,88% em 2024, 8,91% em 2025 e 10,60% no acumulado de 12 meses até maio de 2026. O acumulado estimado de 2014 a 2025 mostra que a venda comercial acumulou queda nominal de cerca de 11%, enquanto os aluguéis registraram variação positiva superior a 1%, impulsionada pelos aumentos nos últimos anos.

Desempenho por cidade

O crescimento da locação foi desigual entre as cidades. Salvador registrou alta de 0,53% no mês, mas impressionantes 19,52% em 12 meses. Brasília (+3,48%), Rio de Janeiro (+3,31%) e Curitiba (+2,01%) também tiveram aumentos expressivos. As menores altas mensais ocorreram em Campinas (+0,18%) e Salvador (+0,53%), apesar do crescimento anual expressivo na capital baiana.

Já na venda comercial, Florianópolis teve valorização de 1,15%, enquanto Salvador registrou retração de 0,76%. O levantamento consolida o preço médio por metro quadrado e acompanha o comportamento histórico de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadros, oferecendo um panorama detalhado para investidores e operadores do mercado corporativo.

Rentabilidade do aluguel comercial

O Índice FipeZap também traz dados sobre a rentabilidade do aluguel comercial, conhecida como rental yield, calculada como a razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda. Em maio de 2026, o retorno médio anualizado do aluguel comercial atingiu 7,47% ao ano, acima do retorno projetado para imóveis residenciais, de 6,11% ao ano.

No entanto, ambos ainda ficam abaixo do retorno médio projetado para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Entre as cidades monitoradas, Salvador lidera a rentabilidade, com 11,28% ao ano, seguida por Campinas (8,83%), Rio de Janeiro (7,78%), Brasília (7,60%) e São Paulo (7,28%). Niterói (6,91%), Florianópolis (6,73%), Belo Horizonte (6,66%), Porto Alegre (6,48%) e Curitiba (6,10%) completam a lista.

O estudo reforça a atratividade do segmento comercial para investidores que buscam retornos superiores ao mercado residencial, destacando oportunidades em capitais com maior potencial de rentabilidade, como Salvador e Campinas.

Destaques por cidade

Variação no preço de venda comercial nos últimos 12 meses

  • Salvador: +8,19%
  • Curitiba: +5,03%
  • Brasília: +4,94%
  • Campinas: +3,87%
  • Niterói: +3,59%
  • Florianópolis: +3,34%
  • São Paulo: +2,04%
  • Belo Horizonte: +1,78%
  • Porto Alegre: +0,71%
  • Rio de Janeiro: -0,13%

Variação no preço de locação comercial nos últimos 12 meses

  • Salvador: +19,52%
  • Rio de Janeiro: +17,73%
  • Florianópolis: +12,35%
  • Curitiba: +10,30%
  • Brasília: +10,26%
  • Campinas: +9,93%
  • Niterói: +8,54%
  • São Paulo: +8,03%
  • Belo Horizonte: +7,49%
  • Porto Alegre: +1,04%

Variação no preço de venda comercial mensal

  • Florianópolis: +1,15%
  • Curitiba: +0,47%
  • Campinas: +0,41%
  • Rio de Janeiro: +0,30%
  • São Paulo: +0,29%
  • Belo Horizonte: +0,17%
  • Niterói: -0,19%
  • Porto Alegre: -0,24%
  • Brasília: -0,24%
  • Salvador: -0,76%

Variação no preço de locação comercial mensal

  • Brasília: +3,48%
  • Rio de Janeiro: +3,31%
  • Curitiba: +2,01%
  • Belo Horizonte: +1,62%
  • Niterói: +1,45%
  • Florianópolis: +1,19%
  • Porto Alegre: +0,65%
  • São Paulo: +0,65%
  • Salvador: +0,53%
  • Campinas: +0,18%

Rentabilidade por cidade 

  • Salvador: 11,28% a.a.
  • Campinas: 8,83% a.a.
  • Rio de Janeiro: 7,78% a.a.
  • Brasília: 7,60% a.a.
  • São Paulo: 7,28% a.a.
  • Niterói: 6,91% a.a.
  • Florianópolis: 6,73% a.a.
  • Belo Horizonte: 6,66% a.a.
  • Porto Alegre: 6,48% a.a.
  • Curitiba: 6,10% a.a.
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