Uber Eats começa a vender brinquedos da Disney, Marvel e Star Wars

A plataforma Uber Eats, que começou vendendo apenas alimentos, está aos poucos inaugurando outras categorias de produtos comercializados, como farmácias. A plataforma passa agora a vender também os brinquedos da Disney, também com as marcas Marvel e Star Wars.

Inicialmente, o serviço estará disponível na cidade de São Paulo, mas a intenção é vender os itens já nas para outras cidades brasileiras nas próximas semanas. O próximo passo será expandir o portfólio para outras categorias, como presentes e artigos pessoais e de decoração.

“Nos últimos 3 meses, o Uber Eats tem trabalhado na ampliação das categorias e produtos disponíveis no aplicativo. Estamos muito animados com a chegada dos produtos Disney, Marvel e Star Wars para inaugurar entrada no segmento de brinquedos”, diz Fabio Plein, diretor geral do Uber Eats no Brasil.

A expansão das categorias disponíveis no Uber Eats segue um plano global da empresa de diversificar sua atuação. Impulsionado pelas novas categorias, como um todo, na região da América Latina, a Eats cresceu 100% em abril e maio na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além disso, desde o início da pandemia, houve um aumento de 75% no número de estabelecimentos cadastrados na plataforma.

“Queremos oferecer uma variedade de novos produtos, e proporcionarmos uma experiência simples e eficiente no aplicativo”, afirma Plein.

A disponibilidade do delivery depende também do horário de funcionamento das lojas.