Nivus, o novo SUV da Volkswagen, esgota na pré-venda

No dia 26 de junho, a Volkswagen deu início à pré-venda de seu novo SUV, o Nivus. O primeiro lote, exclusivo para o site, esgotou em apenas sete minutos. Incluindo os pedidos feitos nas concessionárias até as 18 horas do mesmo dia foram 1.200 vendas. E isso porque ninguém dirigiu o veículo, nem mesmo os jornalistas especializados no assunto.

“Essa é uma conquista ainda mais incrível por se tratar de um lançamento que ocorre nesse cenário de incertezas, feito totalmente por meios digitais”, comemorou Pablo Di Si, CEO da Volkswagen na América Latina. “É uma prova de que acertamos no produto, na estratégia e no público”.

Uma das explicações para a alta procura pelo SUV pode ser essa: os jovens voltaram a sonhar em adquirir o próprio carro. Antes da pandemia, como se sabe, o interesse deles em ter um automóvel para chamar de seu diminuía a toda velocidade. A tendência se explicava pelo sucesso de aplicativos como Uber e 99 e o cerco cada vez maior a motoristas que consomem bebidas alcoólicas.

Com a pandemia do novo coronavírus, no entanto, os carros particulares passaram a ser vistos como uma escolha mais segura para deslocamentos, por mais que os motoristas de aplicativo caprichem na higienização de seus veículos. Os meios de transporte público, por outro lado, fatalmente envolvem aglomerações, das quais se recomenda fugir até a chegada de uma vacina para a Covid-19.

Uma recente pesquisa global do instituto Capgemini confirma o fenômeno que deu sobrevida aos automóveis. Dos 11 mil entrevistados, 35% disseram que consideram comprar um veículo ainda neste ano. Na China, berço do surto viral, a porcentagem é maior: 61%. Na Itália, 43%. Dos entrevistados com idade entre 18 e 24 anos que manifestaram desejo de arrematar um automóvel, 85% nunca fizeram isso. Na faixa entre 25 e 35 anos, 79% também nunca foram donos de um carro. Outro dado significativo: o que motiva 75% dos entrevistados a ter o próprio veículo é a vontade de ter melhor controle sobre a higiene.

O Brasil não fez parte da pesquisa, mas estima-se que a tendência seja global. Há até quem acredite que ela vá aumentar a procura pela obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. No estado de São Paulo, as atividades dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) credenciados pelo Detran-SP foram retomadas no dia 22 de junho, permitindo a volta das aulas práticas. As teóricas recomeçaram hoje (29).

De volta ao Nivus: o novo SUV custa a partir de 85.290 reais e veio para brigar com utilitários esportivos de entrada, a exemplo do WR-V, da Honda, e do Jeep Renegade. Com Motor 200TSI, tem câmbio automático de seis marchas, Park Pilot, câmera de ré, ACC, sensor de chuva, sensor de pressão dos pneus e assistente de subida, entre outros atributos. A capacidade de até 415 litros do porta-malas também não pode passar sem registro. https://www.vw.com.br/