Sorveteria Granado chega a SP com sabores inspirados em fragrâncias da marca

Após fazer sucesso no verão carioca, a Sorveteria Granado agora abre as portas em São Paulo. Os sorvetes inspirados nas fragrâncias da perfurmaria chegam nas lojas da Granado Oscar Freire e da Granado Shops Jardins, na zona oeste da capital paulita, a partir do próximo dia 8 de maio, quarta-feira.

Ao todo, constam oito sabores no cardápio, nas versões sorvete e sorbert. São eles: Bossa, Baunilha, Chá Preto e Bergamota, Limão Tahiti e Neróli, Figo, Roda Damascena, Époque Tropical e Couro. Há também duas novidades: Esplendor e Fervo Internso (saiba mais abaixo).

A produção é artesanal e assinada pela marca Sorvetiño. A formulação leva polpa de frutas frescas e não há conservantes, corantes ou aromas artificias.

Os sorvetes serão vendidos em casquinha (25,00 reais), copo (18,00 reais) e pote de 350g (45,00 reais). Na loja, também é possível adquirir itens da linha de acessórios, composta por jogo americano, pins, bolsa térmica, bolsa de lona e livro de receitas.

No Rio de Janeiro, onde a iniciativa teve início, as vendas superaram às expectativas. Somente no fim de semana de abertura da loja conceito, em Ipanema, foram vendidas mais de 600 unidades, volume esperado para toda a semana, segundo Sissi Freeman, proprietária e diretora de marketing da Granado.

As vendas de fragrâncias também tiveram alta de 78%, enquanto as de produtos em geral subiram 38%. “Tudo começou a partir da vontade de destacar nossas colônias para o verão 2024. O universo da perfumaria e da gastronomia conversam muito. Pensamos em algo refrescante e surgiu a ideia do sorvete", diz Freeman.

A ideia é que os consumidores possam descobrir, por meio do paladar, os ingredientes presentes nas colônias. "É uma forma de dizer que temos ingredientes naturais que nem sempre são percebidos. O sabor Couro, por exemplo, é feito com chocolate 100% e geleia de frutas vermelhas. Tem muita gente que ama a fragrância, mas que nunca percebeu essa nota”, explica.

Com investimento de R$ 200 mil, a Sorveteria Granado foi lançada com o objetivo de atrair novos públicos e gerar engajamento a partir da experiência sensorial. A empresa quer chamar a atenção de consumidores do segundo maior mercado mundial de perfumaria. Segundo a Euromitor, no Brasil, o setor movimentou US$ 6,8 bilhões em 2022.

“Tem cliente novo que entra na loja, porque ficou curioso com a ação, quer provar os sabores e acaba conhecendo os produtos. Também é uma forma de levar nossos clientes para um universo diferente: uma sorveteria artesanal, com design antigo”, reforça a diretora de marketing da Granado.

Époque Tropical: sorbet à base de polpa de caju com leve toque de cardamomo (Divulgação/Granado)

Onde encontrar a Sorverteria Granado em SP?

Em São Paulo, os consumidores poderão encontrar, a partir do dia 8 de maio, os sorvetes da Granado em duas unidades:

Granado Oscar Freire: Rua Oscar Freire, 1141, Cerqueira César, São Paulo

Granado Shops Jardins: Rua Haddock Lobo, 1626, Sao Paulo

Confira os sabores da Sorveteria Granado:

Bossa: sorbet feito com leite de coco e recheado com pedaços de cocada de maracujá. Refrescante, traz o balanço perfeito da acidez do maracujá com a doçura do coco

Baunilha: sorvete feito à base de fava de baunilha com pedaços de farofa feita com noz moscada. Um leve aroma salgadinho, quebrando um pouco o doce da baunilha

Chá Preto e Bergamota: sorvete surpreendente feito da combinação do sabor herbal do chá preto com a cremosidade do leite e um toque cítrico de tangerina

Limão Tahiti e Néroli: sorvete com sabor refrescante e azedinho é feito com polpa e raspas das cascas de limão Taiti, limão siciliano e laranja

Figo: o sorvete é uma mistura clássica e gostosa da cremosidade do leite com geleia de figo

Rosa Damascena: sorbet de geleia de morango e um toque de água de rosas. Vegano

Époque Tropical: sorbet à base de polpa de caju com leve toque de cardamomo. Vegano