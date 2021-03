Semana do Consumidor no Mercado Livre: Frete grátis, até 70% de desconto e mais

O Mercado Livre coloca no ar a campanha “Vantagens todos os dias na Semana do Consumidor”. A iniciativa tem como objetivo apresentar os benefícios que serão ofertados no site, até o dia 21 de março.

Com assinatura da Agência GUT, o filme de 15 segundos será veiculado em TVs abertas e fechadas. A ação também estará disponível em mídias online – Facebook, Instagram e Youtube – com vídeos de 6’’, e em Out-Of-Home, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro.

A campanha destaca os benefícios encontrados pelo consumidor no Mercado Livre, como o novo valor de compras elegível ao frete grátis – que agora é a partir de R$79, parcelamentos em até 12x sem juros, e, ainda, descontos que podem chegar a 70% – em produtos das categorias de smartphones, eletrônicos, moda, entre outras.

Durante o período, a categoria de Supermercados também terá produtos selecionados com descontos progressivos. Os carrinhos com mais de 10 itens receberão desconto de 10% e 15% para as compras com mais de 15 produtos.

Além das ofertas e as vantagens previstas para a Semana do Consumidor, todos os clientes que fizerem compras no Mercado Livre até 21 de março, irão receber uma carta assinada pelo Presidente da companhia, Stelleo Tolda. A mensagem tem como proposta agradecer aos consumidores pela parceria e confiança ao longo desses 21 anos de trajetória da empresa.