Semana do Consumidor: Amazon oferece até 45% de desconto em milhares de produtos; confira

Entre os dias 14 e 21 de março, a Amazon Brasil promoverá a Semana do Consumidor com descontos de até 45% em uma ampla seleção de produtos. A campanha contará com promoções em diversas categorias, incluindo itens de marcas nacionais e internacionais.

Neste ano, os assinantes do Amazon Prime terão vantagens exclusivas, como acesso antecipado às ofertas no dia 14 de março, além de frete grátis e entregas rápidas.

"A obsessão pelo cliente é o que nos move na Amazon. Por isso, não poderíamos deixar de

celebrá-lo ainda mais nessa data tão aguardada. Além disso, pela primeira vez, membros Prime

terão acesso exclusivo às ofertas do primeiro dia, podendo aproveitar os melhores descontos.

Essa é nossa forma de agradecê-los pela confiança e preferência", explica Camila Nunes, diretora

de Marketing da Amazon Brasil.

Este ano, a Amazon antecipou a Semana do Consumidor com um período de ofertas preliminares entre 10 e 13 de março, garantindo ainda mais tempo para que os clientes aproveitem os descontos.

Além dos descontos em milhares de produtos, a Semana do Consumidor da Amazon trará benefícios extras. Novos assinantes poderão aproveitar dois meses grátis de Kindle Unlimited, enquanto o Prime Video oferecerá descontos na compra e no aluguel de filmes. Serão 505 títulos com reduções de 50% ou mais, incluindo "Gladiador II", "O Robô Selvagem", "Longlegs" e "Todo o Tempo Que Temos".

Além disso, quem solicitar um cartão de crédito Amazon ou Amazon Prime entre 10 e 21 de março receberá um bônus de pontos na aprovação – R$100 para membros Prime e R$20 para os demais clientes. Compras com o cartão Amazon também contarão com parcelamento estendido em até 21 vezes sem juros para produtos selecionados. Os pontos poderão ser usados imediatamente na Amazon.com.br, sem a necessidade de esperar pelo cartão físico.

Quais são as principais ofertas da Semana do Consumidor na Amazon?