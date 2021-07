Porto Seguro dará desconto em seguro de vida a clientes que se vacinarem

A Porto Seguro vai dar desconto de 10% na contratação de um de seus produtos de seguro de vida a pessoas que tiverem se vacinado contra a covid-19. Além disso, a carência na cobertura de morte por covid também será reduzida para estes clientes. De acordo com a seguradora, a condição especial é uma forma de incentivar a vacinação contra a doença.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A ação é válida para novas contratações do produto Vida do Seu Jeito até 31 de dezembro deste ano, e leva em conta as vacinas contra o vírus já aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os clientes que já estiverem com a vacinação completa, seja por imunizantes que exigem duas doses ou apenas uma, ganharão 10% de desconto no valor do prêmio do primeiro ano de vigência do seguro.

Segundo a Porto, clientes que tomaram apenas a primeira dose de vacinas que exigem duas doses ganharão 5% de desconto, e poderão solicitar o desconto de 10% assim que tomarem a segunda. Além disso, os segurados com ciclo de vacinação completo terão carência menor na cobertura básica de morte por covid-19. De 90 dias a partir do início da vigência do seguro, ela passará a ser de 30 dias.

No Brasil, há quatro vacinas contra a covid-19 sendo aplicadas: Coronavac, Oxford/AstraZeneca, Pfizer e Jansen. Exceto pela Jansen, todas as demais exigem a aplicação de duas doses, com intervalos que variam de três semanas a cerca de três meses.

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL, 91,1 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid, o que representa 43,01% da população do País. 34 9 milhões de pessoas já tomaram a segunda dose ou vacina de dose única, o que representa 16,5% dos brasileiros.

"Entendemos que o lançamento desse benefício é uma maneira de incentivar que os segurados garantam sua proteção, reforçando ainda a importância da imunização para toda a sociedade", disse Carlos Eduardo Gondim, diretor de vida e previdência da Porto Seguro, através de nota.

O Vida do Seu Jeito é um produto que permite a contratação de coberturas de modo independente. Com isso, o cliente pode contratar, por exemplo, a cobertura de seguro por invalidez permanente, por acidente ou por doença, sem precisar levar junto a cobertura por morte. A Porto Seguro afirma que isso barateia os custos e reduz o tempo de análise das propostas de seguro.