Petz vende ovos de Páscoa para cães e gatos

A rede de petshops Petz anuncia a venda de Ovos de Páscoa no sabor carne e churrasco para cães, e no sabor peixe para gatos. A intenção é atingir um público que deseja integrar o animal de estimação nas comemorações.

O diferencial dos Ovos de Páscoa para humanos é que nos ovos para pet não são utilizados alimentos com potencial tóxico, eles possuem um invólucro de carne bovina para deixar o sabor mais atraente para o cão, e para os gatos, polpa de beterraba, que é rica em fibra, e ajuda no trânsito da bola de pelos no intestino dos felinos.

"O chocolate tradicional tem potencial tóxico para cães e gatos, é um risco oferecer esse alimento para eles. Com um produto direcionado e feito especialmente para os pets, possibilitamos que os tutores ofereçam um alimento mais saudável para os seus bichinhos de estimação", diz Mariana Porsani, nutróloga do Centro Veterinário Seres.

Nos anos anteriores os cães eram os únicos contemplados, neste ano os gatos foram incluídos. Em relação a venda do produto a expectativa é comercializar 30% mais em 2021. "A humanização do pet se intensificou nos últimos anos, e o aumento da presença de pet na casa das pessoas faz com que a relação entre o tutor e o bichinho seja mais próxima. Com isso a procura por petiscos agrada", diz Felipe Oliveira, gerente de produto da Petz.

O produto de 200 gramas tem preço sugerido de R$29,90.