Pesquisa mapeia o perfil dos influenciadores transgêneros no Brasil

A publicidade ainda pouco retrata os LGBTI+ e as marcas têm um papel fundamental para aumento dessa representatividade. O desafio é ainda maior quando se fala da população transgênero, e um novo estudo busca aumentar essa visibilidade ao mapear o perfil dos influenciadores trans.

Segundo pesquisa realizada pela Agência Mosaico, com o apoio da TransEmpregos e da Youpix, a maioria dos criadores de conteúdo transgêneros do Brasil são considerados nano-influenciadores (74%), aqueles que possuem menos de 10 mil seguidores, e estão no Instagram (79%).

A maioria dos criadores de conteúdos trans moram em São Paulo (33%). Em seguida aparecem os moradores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Dos respondentes, 45% são heterossexuais e são, em sua maioria, homens trans (41%). O mapeamento contou com a participação de mais de 180 influenciadores, concentrados nas idades entre 18 e 35 anos, que constituíram 86,8% da amostra.

“Queremos que, com essa pesquisa, as marcas comecem a perceber que o universo da sigla T é sim representativo e pode ainda contribuir muito para o marketing das marcas”, diz Yhevelin Guerin, coordenadora da pesquisa e sócia da Mosaico.

“A diversidade é uma realidade e nossos esforços serão sempre em trazer pluralidade ao marketing de influência, mas não só no mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho”.

Veja o cenário dos influenciadores trans no Brasil:

Quem são:

41,3% são compostos por homens trans

39,1% de mulheres trans

15,9% travestis e 13,2% não-binários.

45% são heterossexuais

23,8% bissexuais

19% pansexuais

6,9% gays.

Quantidade dos seguidores: