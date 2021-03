Os 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil

A 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2020, com 2.366 entrevistados revela, com divulgação exclusiva pela EXAME, os 100 líderes com melhor reputação no país.

Nele Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza) ocupa a primeira posição, pelo quarto ano consecutivo. E a presença de mulheres continua crescendo: são 8 em 2017, 10 em 2018, 11 em 2019 e 12 líderes mulheres em 2020.

"O fato da primeira líder do ranking ser uma mulher é bastante importante, mas também o crescimento da presença delas, mesmo que a passos lentos", diz Lylian Brandão, diretora geral da Merco Brasil.

No ranking há ainda a presença de 22 novos líderes, como Stelleo Tolda, presidente do Mercado Livre que estreia na 19ª posição e Jean Jereissati, que chega na 22ª posição.

A Merco destacou também as 100 empresas com a melhor reputação no país a partir de sua atuação em 2020.

2020 2019 LÍDER 1 1 LUIZA HELENA TRAJANO 2 6 JORGE GERDAU 3 2 FABIO COELHO 4 3 ROBERTO SETUBAL 5 5 ARTUR GRYNBAUM 6 9 JORGE PAULO LEMANN 7 10 FREDERICO TRAJANO 8 4 ABILIO DINIZ 9 8 JOAO PAULO FERREIRA 10 19 ALEXANDRE COSTA 11 21 CANDIDO BRACHER 12 29 SERGIO RIAL 13 14 SIDNEY KLAJNER 14 13 GUILHERME LEAL 15 36 OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR 16 18 PAULA BELLIZIA 17 56 GUILHERME BENCHIMOL 18 44 TÂNIA COSENTINO 19 - STELLEO TOLDA 20 55 RONALDO IABRUDI 21 54 ALESSANDRO CARLUCCI 22 - JEAN JEREISSATI NETO 23 71 FABIO BARBOSA 24 16 MARCELO MELCHIOR 25 26 PAULO CAMARGO 26 45 CARLOS ALBERTO SICUPIRA 27 73 PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI 28 93 FREDERICO CURADO 29 22 LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI 30 17 MIGUEL KRIGSNER 31 11 HENRIQUE BRAUN 32 23 PEDRO MOREIRA SALLES 33 - FABIO FACCIO 34 - ROBERTO MARQUES 35 - FABRICIO BLOISI 36 53 JAYME GARFINKEL 37 64 JEROME CADIER 38 40 RAFAEL CHANG 39 35 JULIANA AZEVEDO 40 27 PEDRO PASSOS 41 66 PEDRO PARENTE 42 - ROBERTO SANTOS 43 43 JOSÉ GALLÓ 44 72 RAUL PADILLA 45 24 ALEX SZAPIRO 46 82 WALTER SCHALKA 47 65 RACHEL MAIA 48 96 IVAN ZURITA 49 62 LAÉRCIO COSENTINO 50 - CARLOS EDUARDO MOYSES 51 39 SIDNEY OLIVEIRA 52 12 SILVIO SANTOS 53 67 WILSON FERREIRA JUNIOR 54 100 CAIO LIRA 55 - DAVID VÉLEZ 56 48 FLAVIO ROCHA 57 83 JOAO CASTRO NEVES 58 - CLEDORVINO BELINI 59 61 JOSEPH SAFRA 60 32 CARLOS BRITO 61 68 CRISTINA PALMAKA 62 78 MARCEL HERRMANN TELLES 63 37 FÁBIO HERING 64 - CRISTINA JUNQUEIRA 65 51 JOSÉ ROBERTO MARINHO 66 7 BERNARDO PINTO PAIVA 67 70 MARC REICHARDT 68 20 FERNANDO FERNANDEZ 69 - OTTO VON SOTHEN 70 94 ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES NETO 71 97 GUSTAVO WERNECK 72 74 PETER ESTERMANN 73 34 MARCELO CASTELLI 74 85 RUBENS OMETTO 75 58 ANDRÉ BIER GERDAU 76 - ROBERTO IRINEU MARINHO 77 59 JOSÉ LUIZ ROSSI 78 25 JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES 79 75 MICHAEL KLEIN 80 - ROBERTO FULCHERBERGUER 81 - MARCÍLIO D'AMICO POUSADA 82 28 FABIO LUCHETTI 83 57 PAULO CESAR DE SOUZA E SILVA 84 79 LORIVAL LUZ 85 84 GERALDO FRANÇA 86 63 PAULA PASCHOAL 87 - ROBERTO CASTELLO BRANCO 88 - HARRY SCHMELZER JR 89 - LIEL MIRANDA 90 - EUGENIO MATTAR 91 38 CHIEKO AOKI 92 - CHRISTIAN GEBARA 93 - EDUARDO BARTOLOMEO 94 31 ANTONIO FILOSA 95 - ANA PAULA ASSIS 96 52 SILVANA BALBO 97 47 FLAVIO AUGUSTO DA SILVA 98 87 RODRIGO KEDE 99 - PEDRO GUIMARÃES 100 30 SUZAN RIVETTI

Metodologia

A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/ fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que apontam dez companhias com melhor reputação.

Para cada empresa escolhida, sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de

reputação das empresas.

A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, catedrá0cos de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais e, também, Merco Digital, com avaliação dos canais e das mídias sociais. Na etapa final, também é feita uma avaliação de méritos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas. Além do ranking de 100 empresas, também é preparado o ranking de 100 líderes com melhor reputação no País.