As 100 empresas com melhor reputação no país

A 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2020, com 2.366 entrevistados revela, com divulgação exclusiva pela EXAME, as 100 empresas de 33 setores melhor avaliadas por sua reputação.

Segundo, Lylian Brandão, diretora geral da Merco Brasil, elas tiveram o compromisso de manter os negócios em ordem durante a pandemia da Covid-19 sem deixar de lado a responsabilidade corporativa e social. "Essas ações tiveram ainda mais relevância no ano passado. Além disso, um destaque do ranking é o protagonismo das empresas brasileiras no TOP 5".

Se por um lado, a lista das 100 empresas com melhor reputação teve a menor variação de novas empresas que entraram na lista em 2020, apenas 8, em um total de 33 diferentes segmentos representados, por outro, o ranking este ano teve movimentações mais fortes tanto de crescimento como de queda de posições, com destaque para o iFood que subiu 63 posições e chegou ao 35º lugar, seguido por Cacau Show, de 99ª para 37ª, aumentando 62 posições, e BRF, de 82ª para 28ª, subindo 54 posições.

A Merco destacou também os 100 líderes com melhor reputação no país e teve um recorde de 12 mulheres na lista.

Veja abaixo a lista completa das empresas:

2020 2019 EMPRESA SETOR 1 1 NATURA COSMÉTICOS E PERFUMARIA 2 2 AMBEV BEBIDAS 3 10 MAGAZINE LUIZA VAREJO 4 4 GRUPO BOTICÁRIO COSMÉTICOS E PERFUMARIA 5 8 BRADESCO SERVIÇOS FINANCEIROS 6 5 GOOGLE INDÚSTRIA DIGITAL 7 3 ITAÚ UNIBANCO SERVIÇOS FINANCEIROS 8 6 NESTLÉ ALIMENTOS 9 11 COCA COLA BEBIDAS 10 9 TOYOTA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 11 14 HOSPITAL-SÍRIO LIBANÊS SERVIÇOS DE SAÚDE 12 21 RENNER VAREJO DE MODA 13 28 PORTO SEGURO SEGUROS 14 38 MERCADO LIVRE INDÚSTRIA DIGITAL 15 15 UNILEVER BENS DE CONSUMO 16 17 AVON COSMÉTICOS E PERFUMARIA 17 45 LOJAS AMERICANAS VAREJO 18 12 NETFLIX ENTRETENIMENTO 19 20 GERDAU MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA 20 19 MICROSOFT TECNOLOGIA 21 13 VOLKSWAGEN INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 22 18 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN SERVIÇOS DE SAÚDE 23 27 P&G BENS DE CONSUMO 24 40 AMAZON INDÚSTRIA DIGITAL 25 23 SANTANDER SERVIÇOS FINANCEIROS 26 33 GPA VAREJO 27 7 APPLE ELETROELETRÔNICOS 28 82 BRF ALIMENTOS 29 24 JOHNSON & JOHNSON BENS DE CONSUMO 30 55 ALPARGATAS ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS 31 22 HONDA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 32 35 MCDONALD´S RESTAURANTES 33 46 VIVO TELECOMUNICAÇÕES 34 25 SAMSUNG ELETROELETRÔNICOS 35 98 IFOOD INDÚSTRIA DIGITAL 36 41 BAYER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 37 99 CACAU SHOW ALIMENTOS 38 42 NUBANK SERVIÇOS FINANCEIROS 39 43 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS FINANCEIROS 40 47 CIELO MEIOS DE PAGAMENTO 41 44 CARREFOUR VAREJO 42 88 SUZANO MADEIRA, PAPEL E CELULOSE 43 29 EMBRAER AVIAÇÃO 44 64 PEPSICO ALIMENTOS 45 36 LATAM TRANSPORTE E LOGÍSTICA 46 49 ADIDAS ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS 47 53 PETROBRAS ENERGIA 48 31 TRAMONTINA BENS DE CONSUMO 49 32 HEINEKEN BEBIDAS 50 30 FIAT INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 51 16 DANONE ALIMENTOS 52 26 MERCEDES BENZ INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 53 59 CASAS BAHIA VAREJO 54 56 IBM TECNOLOGIA 55 37 IPIRANGA ENERGIA 56 95 AZUL TRANSPORTE E LOGÍSTICA 57 - VISA MEIOS DE PAGAMENTO 58 78 3M QUÍMICA E PETROQUÍMICA 59 75 JBS ALIMENTOS 60 66 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SERVIÇOS FINANCEIROS 61 51 RAIA DROGASIL FARMÁCIA 62 65 BUNGE AGRONEGÓCIO 63 39 FACEBOOK INDÚSTRIA DIGITAL 64 60 CLARO TELECOMUNICAÇÕES 65 73 AREZZO ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS 66 - ULTRAFARMA FARMÁCIA 67 - XP INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 68 - DROGARIA SÃO PAULO FARMÁCIA 69 48 FORD INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 70 68 LENOVO ELETROELETRÔNICOS 71 - TOTVS TECNOLOGIA 72 52 VOLVO INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 73 81 TIGRE INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 74 79 FLEURY SERVIÇOS DE SAÚDE 75 50 GOL TRANSPORTE E LOGÍSTICA 76 63 GRUPO GLOBO COMUNICAÇÕES 77 71 AURORA ALIMENTOS ALIMENTOS 78 70 SIEMENS ELETROELETRÔNICOS 79 72 AMIL SERVIÇOS DE SAÚDE 80 94 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 81 80 BRASKEM QUÍMICA E PETROQUÍMICA 82 97 WEG BENS DE CAPITAL 83 74 KLABIN MADEIRA, PAPEL E CELULOSE 84 100 USIMINAS MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA 85 67 GE CONGLOMERADO 86 62 GRUPO BIG VAREJO 87 84 BASF QUÍMICA E PETROQUÍMICA 88 77 TIM TELECOMUNICAÇÕES 89 - COSAN ENERGIA 90 87 VALE MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA 91 91 MONDELEZ ALIMENTOS 92 86 OI TELECOMUNICAÇÕES 93 69 GRUPO ABRIL COMUNICAÇÕES 94 85 CARGILL AGRONEGÓCIO 95 89 ULTRAPAR CONGLOMERADO 96 - 3G CAPITAL FUNDOS DE INVESTIMENTO 97 - ALIMENTOS COAMO ALIMENTOS 98 96 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 99 92 NOVONOR CONGLOMERADO 100 34 VOTORANTIM CONGLOMERADO

Metodologia

A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/ fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que apontam dez companhias com melhor reputação.

Para cada empresa escolhida, sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de

reputação das empresas.

A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, catedrá0cos de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais e, também, Merco Digital, com avaliação dos canais e das mídias sociais. Na etapa final, também é feita uma avaliação de méritos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas. Além do ranking de 100 empresas, também é preparado o ranking de 100 líderes com melhor reputação no País.