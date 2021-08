Nubank e Zee.Dog lançam 'cartão' para cachorro

Não é incomum que os cachorros mastiguem algo inapropriado como almofadas e até cartões de crédito ou débito. Pensando na situação que os donos de pets enfrentam, o Nubank se uniu à Zee.Dog para buscar uma possível solução: o NuDog, brinquedo pet semelhante ao cartão roxo do banco digital.

A novidade está disponível a partir desta quinta-feira, 26, o Dia Mundial do Cão. Por 49,90 reais, consumidores de todo o Brasil podem adquirir o NuDog na Lojinha do Nu no site da Zee.Dog e no app Zee.Now, que atua em 12 cidades com entrega em minutos.

Danos em cartões

Somente no Nubank, ao longo dos últimos oito anos, foram registrados mais de 6,6 mil contatos de clientes que reportaram algum dano em cartões de crédito ou débito emitidos pelo banco digital.

Produzido em edição limitada, o novo brinquedo foi desenvolvido para ser o cartão para os pets mordam o quanto quiserem. O produto é feito de borracha e com bordas arredondadas, além de possuir abertura e espaço para petiscos.

“Os casos envolvendo a atração dos cachorros pelo cartão foi o que nos fez buscar uma alternativa segura para essa situação”, diz Paulo Vendramini, diretor de engajamento do cliente do Nubank.

Para promover o NuDog, o Nubank publica um vídeo [veja abaixo] em suas redes sociais em que revela como agora os cartões roxinhos podem ser salvos. Já a Zee.Dog dá destaque aos bastidores do desenvolvimento do brinquedo em um vídeo que explica o processo criativo e tecnológico até chegar ao produto final.

"Ficamos muito animados quando o Nubank nos procurou para ajudarmos a solucionar esse problema. Sabemos que os pets são parte da família, e agora terão um novo brinquedo, que se assemelha ao cartão para humanos, mas muito mais divertido", afirma Thadeu Diz, diretor criativo e co-fundador da Zee.Dog.

Lucro revertido para ONG de proteção aos animais

O lucro com as vendas da parceria entre Nubank e Zee.Dog será revertido para a Associação Amigos de São Francisco, organização sem fins lucrativos que ajuda a acolher animais em situações de abandono ou maus tratos e promove a adoção deles. A ONG também será beneficiada com os proventos de outros produtos comercializados na Lojinha do Nu.