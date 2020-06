Nestlé perde batalha “Incrível” contra fabricante de hambúrguer vegetal

A fabricante de alimentos Nestlé está proibida de rotular seu hambúguer vegetal da linha Garden Gourmet, como “Incredible Burger”, ou seja, “hambúrger incrível”, após decisão da do Tribunal Distrital de Haia, na Holanda.

A medida, que vale para toda a União Europeia, foi tomada por possivelmente confundir os consumidores ao se relacionar com os produtos da também fabricante de carne vegetal Impossible Foods.

A Nestlé tem agora um mês para retirar seus produtos das prateleiras ou pagar uma multa de 25.000 euros por dia, segundo o Finacial Times.

Nos Estados Unidos, o produto, lançado em abril de 2019, é chamado de “Sensacional” ao invés de “Incrível”. A intenção é sepre que um adjetivo na marca consiga atrair os consumidores.

Concorrência

Apesar da polêmica, a americana Imposible Foods ainda não atua no mercado europeu, mas acionou o pedido de revisão de nome do produto da Nestlé. Segundo a empresa, em 2018, a gigante de alimentos havia abordado a Impossible Foods para um possível acordo de licenciamento, mas acabou escolhendo lançar o próprio hambúrguer. O tribunal entendeu a movimentação como uma tentativa da Nestlé de minar a concorrência.

A pandemia do novo coronavírus também acelerou o consumo de carne vegetal no hemisfério norte, especialmente devido a paralisação de frigoríficos nos Estados Unidos. Por lá, as vendas do produto “alternativo” aumentaram 264% entre março e maio, segundo dados Nielsen.