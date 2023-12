CEO da Hotmart diz que IA vai acelerar setor dos criadores de conteúdo e expandir negócios digitais

Imagine transformar seus conhecimentos sobre samambaias, revestimentos cerâmicos, edição de vídeos ou qualquer outro tema em produtos digitais, que podem ser cursos, mentorias e até comunidades online, em um só lugar e sem pagar taxas de adesão ou mensalidades. Essa é a grande sacada da Hotmart, empresa global de tecnologia, nascida no Brasil e referência na Creator Economy, que já chega a mais de 180 países e milhões de usuários.

Em entrevista à EXAME, o CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, falou sobre a potência do mercado de geração de conteúdo, criação e venda de produtos digitais e inteligência artificial. “Hoje a estimativa é que sejam US$ 250 bilhões circulando e que existam 300 milhões de criadores no mundo, sendo uns 20 milhões no Brasil.”

Essa nova economia é também uma força de trabalho e renda. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas com criadores de conteúdo e afiliados cadastrados na plataforma, só em 2023, foram mais de 300 mil trabalhos diretos e indiretos gerados. Além disso, cerca de 14,5% dos entrevistados têm na venda de conteúdos sua principal fonte de renda, que chega a quase R$ 12 mil mensais, em média. Por outro lado, a Hotmart já tem mais de 4 mil clientes que ultrapassaram R$ 1 milhão de faturamento histórico.

O executivo traz ainda uma projeção otimista para um futuro recente. “É um mercado que se tornou muito grande mundialmente, e existe uma projeção de duplicar esse número, passando para quase US$ 500 bilhões nos próximos cinco anos”.

Resende fala ainda sobre a globalização deste mercado. Ele conta que a empresa tem compradores em 188 países e tem criadores de conteúdo em mais de 100 países. E acredita que a inteligência artificial será uma ferramenta importante para romper a barreira do idioma.

“Na medida em que as mídias sociais forem capazes de traduzir tudo o que você fala para todas as línguas simultaneamente e plataformas como a da Hotmart forem capazes de traduzir seus produtos e seus vídeos para todas as línguas no momento em que é publicado, todo criador de conteúdo ‘do dia para a noite’ tem um mercado endereçável 10, 20, 30 vezes maior, porque a barreira da língua foi quebrada”, diz.

Os criadores de conteúdo clientes da Hotmart já têm grandes facilidades para internacionalizar seus negócios. Criada em 2015, a ferramenta de pagamentos da plataforma aceita moeda local de 22 países e mais de 30 métodos de pagamento, o que dá mais segurança e praticidade para o cliente comprar na moeda local e permite aos criadores aumentar sua renda em outras moedas, e chegar mais longe.

A Hotmart também tem focado no desenvolvimento de inteligência artificial para ajudar o usuário a criar produtos dentro da plataforma e melhorar o atendimento aos compradores. O Hotmart Tutor, ferramenta ainda em fase de testes, é capaz de “aprender” com o conteúdo em vídeo armazenado na plataforma e alimentar um chatbot que responde a dúvidas e dá mais informações aos compradores.

“Ela se torna uma réplica do usuário, que pode dar suporte para o comprador 24 horas por dia, sete dias por semana. Ainda estamos testando o produto, mas com ótimos resultados e, em breve, pretendemos disponibilizá-lo na plataforma”, diz Resende.

Outra aposta nesse tipo de tecnologia é auxiliar na formatação de um curso, com o Hotmart AI, 100% gratuito. O usuário explica o que quer fazer e a inteligência artificial indica como organizar os módulos daquele produto, o que cada um deve conter e sugestões de precificação.

Para os próximos anos, Resende vê o setor com otimismo e dá uma dica aos criadores de conteúdo: “A forma de produzir conteúdo deve mudar bastante por causa da inteligência artificial e das novas ferramentas. Eu vejo um equilíbrio entre carisma e criatividade. Hoje o carisma é bem importante para cativar uma audiência. Por exemplo, à medida que os criadores de conteúdo começam a ir para trás das câmeras e passam a escrever seus conteúdos e reproduzi-los por inteligência artificial, a criatividade tem um peso ainda maior que o próprio carisma. A personalidade continua sendo um diferencial enorme, mas a produção de conteúdo será mais democrática e com mais otimização de tempo”, finaliza.

Para você iniciar e escalar o seu negócio digital, a Hotmart disponibilizou o Hotmart Academy, um curso com especialistas do mercado que ensina estratégias para aplicar no seu negócio.