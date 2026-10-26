Marketing

MMA Innovate Brasil apresenta pesquisa sobre retail media com mais de mil consumidores

Estudo da Hibou Pesquisas e Insights será divulgado em evento em São Paulo, que reúne anunciantes e palestrantes de grandes empresas

MMA Innovate Brasil 2025 (Divulgação)

MMA Innovate Brasil 2025 (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08h00.

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A segunda edição da pesquisa sobre retail media no Brasil, realizada pela Hibou Pesquisas e Insights a pedido da MMA (Marketing + Media Alliance), será apresentada na terça-feira, 27, durante o MMA Innovate Brasil 2026, em São Paulo. O levantamento ouviu mais de mil pessoas em maio e pretende ampliar o debate sobre o papel da mídia de varejo na relação entre marcas e consumidores.

O levantamento, intitulado “Do ponto de venda ao ponto de vida: Retail Media para além do varejo”, será apresentado por Ligia Mello, sócia e diretora de estratégia (CSO) da Hibou, Francesco Simeone, sócio e CGO global da Logan, e Mariana Gozzi, gerente de mídia e digital da PepsiCo Bebidas.

A pesquisa integra as iniciativas do Retail Media Club, grupo criado pela MMA Brasil para discutir o desenvolvimento desse mercado no país. “A nova rodada da pesquisa é parte dos entregáveis do Retail Media Club, think tank somente para membros criado pela MMA Brasil para debater e evoluir esse mercado no país”, afirma Fabiano Destri Lobo, CEO da MMA para a América Latina.

O executivo também destaca a apresentação do estudo como uma oportunidade de acompanhar a evolução de um tema recorrente nos debates promovidos pela entidade.

IA, streaming e novas formas de consumo

O MMA Innovate Brasil 2026 terá mais de 30 palestrantes e a participação de mais de 300 anunciantes. A programação prevê mais de seis horas de conteúdo, distribuídas em dois palcos simultâneos, com representantes de empresas como GM, Mondelez, Grupo Boticário, Itaú, Motorola, Nestlé, PepsiCo, Seara, Heineken e Unilever.

Entre os destaques está a palestra “A ilusão da inovação: por que a maioria das inovações não rompe paradigmas”, de Ryan James Kemp, futurista, educador e sócio da DIVA. A apresentação propõe discutir a diferença entre avanços incrementais e mudanças capazes de transformar mercados.

A inteligência artificial também estará na pauta. Em uma das sessões, Rene Raiss, sócio-fundador da Sqreem Technologies, e Aquinoel Borges, head de Growth, Mídia e Marketing Capabilities, discutirão como avaliar soluções de IA e identificar aplicações que entreguem resultados concretos para o marketing.

Outro eixo da programação é a transformação dos pontos de contato entre marcas e consumidores. Uma conversa sobre Connected TV (CTV), formato que conecta a televisão à internet, reunirá representantes da LG Ad Solutions, do Grupo Boticário e da Heineken. Já uma discussão sobre mídia financeira abordará o uso de plataformas ligadas a serviços financeiros para alcançar consumidores.

A agenda inclui ainda um painel sobre novos negócios baseados em agentes de inteligência artificial, com executivas da Accenture Song, Samsung e Stellantis.

Parcerias e novas conexões

As colaborações entre marcas e o entretenimento também terão espaço no evento. A Seara e a Netflix apresentarão os bastidores de sua parceria em uma sessão sobre como transformar colaborações comerciais em iniciativas de marketing.

Em outro painel, representantes da Nestlé e da Alia Inclui discutirão como a inovação e o propósito podem ampliar o alcance das marcas. A programação também prevê um debate sobre streaming, influência e pertencimento, com participação de executivos de marketing da GM e do Itaú, além de representantes da Cazé TV e da Live Mode.

O MMA Innovate Brasil 2026 acontece na terça-feira, 27, na Casa Petra, em São Paulo.

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