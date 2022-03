Mercado Livre dá cupons de até R$80 para compra de roupas

O Mercado Livre vai dar cupons de até R$80 para compras na categoria de moda dentro da plataforma até dia 25 de março. Para quem vende na plataforma, serão ofertados treinamentos e lives commerce no período. A ação faz parte do evento Moda Livre Fashion Trends, que tem como objetivo incentivar o consumo da categoria no marketplace – em meio à retomada do setor.

No Mercado Livre, a categoria já representa 40% das novas lojas dentro da plataforma. Em fevereiro, mais de 44 mil produtos novos de moda foram lançados por dia e, em 2021, foram mais de 80 milhões de peças vendidas.

É um movimento que está dentro do que foi observado no e-commerce brasileiro como um todo. Dados da consultoria Conversion mostram que o segmento atingiu a marca de 1,51 bilhão de acessos nos últimos 12 meses e cresceu 52% no período. Ainda assim, tem alto potencial de crescimento. “Hoje, o e-commerce de moda representa apenas 6% das vendas totais da categoria”, afirma Julia Rueff, diretora de marketplace do Mercado Livre.

Hoje, o Mercado Livre tem mais de 1.000 lojas oficiais de marcas como Nike, Adidas, MyShoes, Arezzo&Co, Dudalina e QuickSilver. Além de colaborar com essas marcas durante a ação, o marketplace também vai fortalecer o relacionamento com pequenos e médios estabelecimentos que também queiram vender on-line.

“Queremos trazer a relevância do Mercado Livre para esses vendedores e ajudá-los a performar bem dentro da plataforma. Pequenos e médios comerciantes são essenciais para o crescimento das vendas on-line do setor e queremos colaborar para o crescimento deles”, afirma Julia. Hoje, por exemplo, a plataforma dá 30 dias para troca de compras feitas pelo site, um incentivo em relação aos 7 dias que o direito do consumidor prevê para devoluções.

Além da ação, o investimento deve durar durante todo o ano de 2022, sendo uma das frentes do aporte de R$ 17 bilhões que a companhia fará no Brasil. Gastos com logística, principalmente, estão no centro da discussão para o avanço das vendas do setor de moda dentro do marketplace.