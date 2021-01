Magalu lança campanha com Huck para atrair pequenos varejistas no site

O Magazine Luiza inicia uma campanha para atrair pequenos varejistas de todo o país ao Parceiro Magalu. Estrelado por Luciano Huck, o vídeo vai focar nas vantagens de fazer parte da plataforma do Magalu, que traz, além do acesso aos milhões de clientes da companhia, serviços de logística, financeiro e de publicidade.

Quer deixar de ser funcionário e começar a empreender? Encurte caminhos com o curso Inovação na Prática

O Parceiro Magalu cobra 3,99% da venda do pequeno varejista, segundo a empresa, menos do que ele paga no balcão em uma operação de cartão de crédito, por exemplo. Atualmente, o marketplace do Magalu conta com mais de 40.000 vendedores e é um importante canal de vendas uma vez que em outubro teve faturamento acumulado de 1 bilhão de reais.

O Parceiro Magalu foi implementado durante a pandemia de covid-19, para ajudar os lojistas analógicos que precisaram fechar suas portas e perderam a clientela. “Ajudar pequenos comerciantes brasileiros a fazer parte do mundo digital é uma das frentes do Magalu, que enxerga o movimento como fundamental para o desenvolvimento da economia do país e sustentação dos negócios da empresa”, afirma Leandro Soares, diretor executivo de marketplace do Magalu.

A plataforma ganhou uma série de recursos desde seu lançamento. Uma delas é o Comércio Local. No app, o cliente consegue ver quem são os pequenos varejistas da sua região que estão na plataforma do Magalu. Vendendo localmente, o comerciante pode fazer entrega de forma direta para o consumidor, de maneira mais rápida e barata. Atualmente, 75% dos pedidos vendidos pelo Parceiro Magalu têm frete grátis – considerando entrega local ou nacional.

O Parceiro Magalu também começou a permitir o cadastro de produtos pelo código de barras, rastreamento do pedido via Correios, adição de vários itens simultâneos via planilhas e uma seção de inteligência com dados de venda e gestão unificada de físico e digital.

Para Pessoas Físicas

O Parceiro Magalu também conta com uma ferramenta para pessoas físicas. Nela, o Parceiro pessoa física pode vender todos os produtos hoje oferecidos pela companhia, recebendo, assim, uma comissão. Ele pode divulgar os produtos via redes sociais individuais, como Facebook e Instagram e Whatsapp. A plataforma permite que essas pessoas criem suas próprias lojas virtuais, sem custo algum.

Após criar a loja no site, o parceiro terá acesso ao catálogo da empresa, dos sellers do marketplace e dos pequenos empreendedores. É um universo que totaliza mais de 7 milhões de produtos para venda. Após o fim das restrições, ele também poderá fazer vendas de porta em porta, com pagamento no local, por meio de um aplicativo.