Magalu e Deezer se unem para transformar playlists musicais em e-commerce

O Magazine Luiza e a plataforma de streaming de música Deezer estão lançando hoje, 05, uma ferramenta de e-commerce integrada às músicas e que permite a compra de instrumentos em tempo real. Chamada de Decifrei, a plataforma permite que usuários comprem instrumentos originais ou similares aos usados pelos artistas de cada uma das músicas.

A experiência de compra foi criada pela agência de marketing Ogilvy Brasil em parceria com a Deezer e para marcar a estreia do Magalu na categoria de instrumentos musicais. O Decifrei traz seleções de diversos gêneros musicais e artistas, em uma experiência similar à uma plataforma de streaming e dentro do próprio Deezer. Enquanto o usuário ouve músicas, o Decifrei mostra na tela os instrumentos utilizados, sugerindo a compra direta dos itens através do site do Magalu.

A proposta, segundo as empresas, é unir varejo, música e tecnologia. “A descoberta já faz parte do DNA dos usuários da Deezer e a proposta da ação está super alinhada com este comportamento. Em parceria com o nosso time global, desenvolvemos um projeto customizado trazendo uma experiência de compra literalmente dentro de grandes hits da música”, diz Stefan Habergritz, gerente de publicidade da Deezer Brasil.

“Durante o isolamento social, temos acompanhado o aumento das buscas por instrumentos musicais na internet. O aprendizado de novos instrumentos é uma maneira de descompressão e relaxamento. Com o Decifrei, conseguimos resolver essa tensão e demanda de quem passa mais tempo em casa, e de quebra trazemos entretenimento e novas descobertas para o público”, diz Rafael Montalvão, diretor de marketing e-commerce do Magalu.

A experiência marca oficialmente a estreia da categoria de instrumentos musicais do Magalu, que passará a vender mais de 110 mil produtos de marcas como Gibson, Fender e Shure. A estreia na categoria vem menos de duas semanas após a Amazon anunciar o início das vendas de instrumentos musicais no app e site.