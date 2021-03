Amazon lança categoria de instrumentos musicais no Brasil

A partir de hoje, a Amazon irá expandir seu catálogo de vendas e incluir a categoria de instrumentos musicais no Brasil. Estão disponíveis mais de 60 mil itens que vão desde instrumentos de cordas - como violões, guitarras, baixos e ukuleles - até flautas, instrumentos de percussão e teclados. Entre algumas das principais marcas estão Fender, D'Addario, Yamaha, Tagima, Shure, Behringer, Remo e Dunlop.

Além dos instrumentos, a Amazon também passa a vender equipamentos de som como caixas e amplificadores, microfones, mesas de som e itens de DJ. De acordo com a marca, consumidores que realizarem a primeira compra no site terão direito a frete grátis, enquanto os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de 149 reais. Membros do Amazon Prime, clube de vantagens para assinantes, também podem usufruir da gratuidade.

Entre as promoções em destaque estão o microfone da Audio Technica por 599 reais, a Flauta Doce Soprano da Yamaha, por 29 reais e a Guitarra Les Paul da Epiphone, por 3.299 reais. Além de itens como fones de ouvido, cordas para instrumentos e headsets. Em comemoração ao lançamento da categoria, a Amazon irá oferecer até 20% de desconto para produtos neste link.