Rock In Rio 2024: Evanescence, Incubus e Deep Purple são confirmados; veja ingressos e datas

A banda Evanescence é a mais nova atração internacional confirmada no line-up do Rock In Rio 2024. Além da banda americana, Journey, Incubus, Avenged Sevenfold e Deep Purple também vão se apresentar na Cidade do Rock.

As novas atrações foram divulgadas pela organização do Rock In Rio 2024 na noite desta quinta-feira, 25.

Após uma rápida passagem pelo Brasil em 2023, o Evanescence retorna ao país para um show no Palco Mundo, em 15 de setembro. Além da banda liderada por Amy Lee, outras atrações estão reservadas para este local, como Avenged Sevenfold e Journey.

Já Deep Purple e Incubus vão se apresentar no Palco Sunset no mesmo dia, segundo o comunicado do Rock in Rio.

Quais as datas do Rock In Rio 2024?

O festival está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As datas específicas de cada show ainda não foram reveladas.

Line-up

No início do ano, a organização do Rock In Rio informou que o cantor Ed Sheeran será o healiner do palco Mundo. O line-up do festival conta também com Ne-Yo, Joss Stone, Katy Perry e Ludmilla.

Também foram confirmadas as participações de Mariah Carey, Shawn Mendes, IZA, Imagine Dragons, Lulu Santos, Cyndi Lauper, entre outros.

Preços dos ingressos

Recentemente, os organizadores informaram que a venda do Rock In Rio Card vai começar em 7 de dezembro, às 19h. Já a pré-venda para membros do Rock In Rio Club será realizada entre os dias 30 de novembro, às 19h e 6 de dezembro, às 19h.

O valor do Rock In Rio Card será de R$ 755 (inteira) e R$ 377 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de serviço. Os ingressos para o festival na Cidade da Música serão vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil.

A compra do público em geral tem limite de até quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada para seu acompanhante.

O pagamento das entradas pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Há desconto de 15% para clientes dos cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti e parcela da compra em até oito vezes sem juros.