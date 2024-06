Investimento em mídia cresce 23% e alcança R$ 4,5 bilhões

O mercado publicitário registrou crescimento nos primeiros três meses de 2024. Segundo levantamento do Cenp-Meios, os investimentos em mídia via agências aumentaram 23,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Para efeito de comparação, ao longo de todo o último ano, os indicadores de ascensão oscilavam entre 7% e 10%.

Em números absolutos, o primeiro trimestre somou R$ 4,5 bilhões, ante R$ 3,7 bilhões no ano anterior. A leitura atual considerou dados de 317 agências, contra 299 reportadas em 2023.

Os dados revelam um recorde na retomada da indústria publicitária no pós-pandemia. O segundo semestre começa com Olimpíadas em Paris e termina com eleições municipais, Black Friday e Natal, eventos que devem movimentar anunciantes, veículos, elos digitais e agências.

Os indicadores do Cenp-Meios mostram o fôlego renovado do mercado publicitário: no primeiro trimestre, o PIB do Brasil cresceu 0,8% em comparação com o último trimestre de 2023, segundo dados do IBGE divulgados na última terça-feira, 4. Nos últimos doze meses até março, a economia brasileira avançou 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Crescimento de pouco mais de 23% reitera a importância dessa indústria para a economia e como ela é um alicerce para todas as outras indústrias. É um mercado que não dá passos para trás frente aos desafios diários impostos pela economia e eventos imponderáveis, que fogem ao nosso controle, como a persistente Guerra no Oriente Médio ou a devastação na região sul”, diz Luiz Lara, presidente do conselho do Cenp, em nota.

As informações captadas pelo Cenp para definição do novo painel são acompanhadas pelo CTMI – Comitê Técnico de Métricas e Indicadores - que reúne especialistas e dirigentes representantes de Anunciantes, Agências, Veículos e Elos Digitais. “Os números de investimento em mídia do primeiro trimestre são uma grata surpresa confirmando a maturidade e a força da publicidade brasileira e a importância da comunicação para ampliar a conexão entre marcas e consumidores”, afirma Salles Neto, coordenador do CTMI.

O painel Cenp-Meios é consolidado a partir dos dados fornecidos pelas agências por meio dos Pedidos de Inserção (PIs) efetivamente executados, de forma consolidada por meio, período, estado e região, sem que o Cenp tenha acesso a qualquer outra informação de cliente ou veículo.