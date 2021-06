Guaraná Antarctica faz 100 anos e quer consumidores como sócios

A marca de bebidas Guaraná Antarctica, da Ambev, completa 100 anos e reafirma sua brasilidade em uma campanha que convida os consumidores para a comemoração. A ideia é que eles usem a criatividade típica do brasileiro para se tornarem sócios da marca.

A partir desta terça-feira, 29, na plataforma de cocriação oficial do centenário é possível fazer um cadastro e, a partir de então, começar a co-criar com a marca, participar de ativações, criar novas promoções e ganhar a possibilidade de garantir um dinheiro extra.

Logo na entrada do programa, alguns serão bonificados com R$1.000 e, todos os cadastrados, beneficiados com 30% de desconto na compra de produtos do portfólio pelo aplicativo de bebidas Zé Delivery.

Entre os desafios, as sócias e sócios dos 100 anos de Guaraná Antarctica precisarão sair da caixinha para escolher o novo bordão do Coisa Nossa, canal da marca no Youtube.

Entre as promoções, as cinco melhores ideias serão colocadas no ar e, seus criadores, além de ganhar um ano de Guaraná Antarctica, atacarão de garotas ou garotos propaganda em um filme para a marca.

"Guaraná Antarctica é uma marca brasileira e, no ano em que atingimos um marco importante dessa trajetória, nada mais justo do que compartilhar este momento com os consumidores que são parte fundamental dessa história", diz Julia Chieppe, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

Para anunciar o convite, Whindersson Nunes e Ingrid Guimarães estrelam a campanha em filmes na TV e peças digitais que já estão disponíveis nos canais proprietários da marca.

“Temos visto um movimento interessante de celebridades tomando à frente de marcas, mas uma marca tão brasileira quanto Guaraná Antarctica tinha que ir além. O centenário foi o momento perfeito para convidar as pessoas a serem sócias de Guaraná na comemoração dos seus 100 anos", completa Rafael Ziggy, chefe de criatividade e dados da SOKO.