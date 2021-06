Popeyes quer que você troque cupons de desconto expirados; saiba como

Popeyes apresenta hoje seu aplicativo próprio e, para celebrar, lança uma campanha que tem como objetivo solucionar uma das principais reclamações dos fãs de fast-food: os cupons de desconto expirados. Entre os dias 30 de junho e 5 de julho, a rede vai oferecer – apenas no app – a promoção “Cupons Requentados”. Nela, a marca vai resgatar descontos de diferentes sites e plataformas e trocá-los pelo frango marinado do Popeyes. A cada dia da semana, o cliente poderá adquirir uma oferta especial.

Além disso, no dia 6 de julho, quando se comemora o Dia Nacional do Frango Frito nos Estados Unidos, o Popeyes vai disponibilizar no aplicativo todas as ofertas anunciadas ao longo dos seis dias da promoção . A ideia é que, mesmo aqui no Brasil, os clientes possam comemorar a data com o tradicional frango frito com sabores únicos do estado norte-americano da Louisiana.

A campanha é assinada pela GUT, agência criativa global da rede. O conceito da ação é transformar em algo positivo a constante frustração de quem tenta usar esses cupons de desconto e nunca consegue. O lançamento do app tem como objetivo proporcionar experiências cada vez mais completas no ambiente digital, seguindo a jornada de transformação tecnológica da companhia no Brasil. Com uma navegação simples e fácil, os clientes poderão escolher os descontos e os produtos que mais lhe agradam, resgatar o cupom e retirar na loja, sem pegar fila.

“Popeyes chegou ao Brasil em 2018 já como uma marca digital. Nossas lojas contam com totens de autoatendimento, todas as carteiras digitais de pagamento, além de formas de pagamento sem contato. Somos uma marca jovem, que tem apresentado crescimento consistente no mercado e, por isso, seguimos atentos a todas as oportunidades. Ao lançar um aplicativo, conseguimos proporcionar aos clientes a possibilidade de desfrutar de descontos ainda mais competitivos”, diz Ariel Grunkraut, CMTO da BK Brasil, master franqueada do Burger King e Popeyes no País.

“É uma ação que traz muito sobre a cultura popular dos descontos e o interesse dos brasileiros em receber algum benefício. A ideia foi justamente valorizar aquele consumidor que não consegue aproveitar os cupons e oferecer a ele uma baita vantagem: o frango frito de Popeyes”, afirma o diretor executivo de Criação da GUT, Bruno Brux.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube