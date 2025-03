Fórmula 1: PicPay estreia no esporte como patrocinador da equipe de Gabriel Bortoleto

O PicPay anunciou nesta sexta-feira, 14, um patrocínio à Sauber, escuderia suíça da Fórmula 1 da qual o brasileiro Gabriel Bortoleto faz parte. Essa é a primeira parceria que a marca faz no esporte automobilístico.

O investimento abrange todas as 24 corridas do campeonato em 21 países, que conta com audiência global de 750 milhões de espectadores. Para os clientes do PicPay, a parceria promete trazer benefícios exclusivos ao longo da temporada, como promoções e condições especiais.

Talento brasileiro na F1

Com apenas 20 anos, Bortoleto teve uma ascensão meteórica na profissão, tendo estreado com carros em 2020, após pilotar no kart. Chegou à F4 italiana, e em 2023 sagrou-se campeão em sua primeira temporada pela Fórmula 3, o que o levou a ter uma vaga na Fórmula 2 nesta temporada.

Além da expectativa pela estreia, Bortoleto também tem se destacado fora das pistas. Até então, ele já fechou com quatro grandes patrocinadores, casos da Kit Kat, Banco de Brasília (BRB), da Porto e do Boticário. E o que isso pode representar, na prática, para o mercado brasileiro, tanto para os patrocinadores, incluindo os do próprio piloto, e também para as marcas, com o retorno de um piloto brasileiro à F1? Especialistas respondem.

É também o primeiro piloto brasileiro a correr como titular na F1 desde Felipe Massa, que se aposentou das pistas em 2017. Em 2020, Pietro Fittipaldi correu as duas últimas provas, mas em substituição a Romain Grosjean, que se aposentou após um grave acidente no Bahrein.