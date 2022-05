Exame e agência Zmes lançam clube para CMOs

Profissionais da mesma área precisam cada vez mais de espaço para troca de informações, consultas e experiências, no Brasil e no exterior. No setor de marketing, a Exame e a agência Zmes acabam de anunciar o lançamento de um clube voltado para os CMOs das maiores empresas anunciantes do Brasil.

A apresentação do projeto aconteceu na noite de terça-feira 24 de maio, durante um jantar em que estiveram presentes Pedro Valente (co-CEO da Exame), Marcelo Tripoli e Henrique Makauskas (sócios da Zmes), Cristina Duclos (Dr. Consulta), Bernardo Leão (Magalu), Renata Gomide (O Boticário), João Branco (McDonald’s Brasil), Daniel Pagano (Livelo), Marcio Carvalho (Claro), Frank Pflaumer (Seara), Frederico Battaglia (Stellantis), Vitor Bertoncini (Raia Drogasil), Patricia Borges (Diageo).

Esse foi o primeiro encontro do novo projeto que reunirá executivos de marketing periodicamente, em eventos exclusivos nacionais e internacionais. O clube de CMOs da Exame e da Zmes será uma comunidade online e presencial com o objetivo de fomentar a troca de conhecimento e networking.

Uma das oportunidades do clube será oferecer a participação dos associados em viagens para eventos e polos de inovação como South by Southwest, realizado anualmente em Austin, e o WebSummit, cuja próxima edição acontecerá em Lisboa em novembro.

Haverá um processo de aceitação dos membros baseado em critérios ainda em definição e que em breve serão anunciados.

“O projeto tem como objetivo criar uma comunidade de relacionamento, troca de experiências e conhecimentos entre os líderes de marketing nas maiores empresas brasileiras, além de fazer uma curadoria dos contatos, eventos e temas que devem movimentar as agendas desses executivos durante o ano”, diz Pedro Valente, da Exame. “Queremos usar a Exame para inspirar a próxima geração de CMOs.”

"A agenda dos CMOs está passando uma grande transformação, reflexo da digitalização e mudança de comportamento da sociedade”, afirma Marcelo Tripoli, da Zmes. “Por isso a criação de um espaço de troca e disseminação de conhecimento voltado para os líderes das maiores marcas faz tanto sentido.”

O jantar de lançamento do clube aconteceu na Casa do Porco, que ficou em primeiro lugar no ranking da Casual Exame dos 100 melhores restaurantes do Brasil, publicado na edição de maio (e que pode ser acessado aqui). A harmonização do jantar foi feita pela chef Janaína Rueda.