BBB 24: Goste ou não, Beatriz é a ‘rainha do marketing’; veja 9 momentos

Um dos nomes mais populares do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis é primeira participante do Pipoca, grupo de 'anônimos', a atingir 2 milhões de seguidores no Instagram. A sister acumulava cerca de 4 mil seguidores na rede antes de ser oficialmente confirmada na temporada.

Com 23 anos, a jovem, que antes do BBB atuava como vendedora no Brás, região central de São Paulo famosa pelo comércio, é a segunda participante com mais menções positivas na internet, desde o início do BBB 24, em 8 de janeiro. Em primeiro lugar, está o brother Davi (veja abaixo). Os dados foram obtidos pela EXAME, nesta sexta-feira, 26, por meio do Radar BBB da agência WMcCann.

Para chamar a atenção do público, Beatriz tem aproveitado sua experiência como vendedora para fazer publicidade para as marcas patrocinadoras do programa. Com o bordão "Brasil do Brasil", ela já anunciou produtos e serviços de ao menos 9 marcas mapeadas pela reportagem, como Seara, Latam e Electrolux.

Muitos dos seus VTs (gíria usada para se referir a participantes que aproveitam as câmeras para criar diálogos e interações no BBB) acabam viralizando nas redes sociais, seja com elogios ou críticas dos internautas.

As marcas também têm aproveitado o engajamento orgânico. Caso do Mercado Livre, que alcançou mais de 5 milhões de visualizações com uma das ‘publis’ da sister, que foi compartilhada no TikTok. A Pantene também entrou na onda no X (antigo Twitter). A publicação já acumula 17,5 mil views.

Ao que parece, Beatriz também foi a primeira participante a fechar publicidade ainda dentro da casa do BBB. Recentemente, os administradores do seu Instagram fizeram uma publicação que se tratava de uma publicidade para a Stone, uma das principais patrocinadoras do programa. O conteúdo anunciava uma oferta do Ton, solução da marca voltada para microempreendedores.

"Eu faço essas coisas no Brás, com maior alegria. Eu tô no Big Brother e não vou aproveitar [marcas grandes] pra fazer?", declarou Beatriz Reis, no BBB 24.

Nas redes sociais, fãs de Beatriz dizem que ela lançou um novo um jeito de se fazer marketing no programa da TV Globo. "A Beatriz não precisa ganhar o BBB, porque o que ela vai ganhar para fazer publicidade depois, nem ela imagina. A mulher é a rainha do marketing, vende até avião caindo. Vendedora nata", escreveu um internauta.

Outros, contudo, têm criticado a atitude da jovem. “A Beatriz é meio sem noção as vezes. MC Bin Laden comemorando a liderança ela forçando fazer publi”, tuitou um espectador, em referência a prova do Líder, realizada nesta quinta-feira, 25, com patrocínio da Electrolux.

Quantidade de menções positivas e negativas dos brothers nas redes sociais, em 26 de janeiro

9 vezes em que Beatriz 'fechou publi' no BBB 24

1. Mercado Livre

Beatriz tá jogando muito, inclusive, fzd marketing antes msm de sair do reallity, genial!🤯 “É o Brasil no Brasil, Brasilll”🗣️🗣️ Se não fosse ela, Esse BBB estaria entregando só besteirol. Vamos combinar!? #TeamBeatrizReis 🍓 #BBB24 #RedeBBB /Latam / Nestle / Mercadolivre pic.twitter.com/U7ZT6PShOa — | Buka Forbes | (@brualmeidaa9) January 25, 2024

2. Pantene

Não adianta, a Bia é o Brasil do Brasil! Quem mais faria igual a rainha se estivesse na casa mais vigiada do Brasil, Brasil? 😂💛#PanteneNoBBB #BBB24 pic.twitter.com/xefGLQEdwB — Pantene no BBB24 (@PanteneBrasil) January 24, 2024

3. Latam

"Aperta o cinto, a LATAM vai decolar, porque a LATAM é sem fronteiras, Brasil." Daqui a pouco tem festa na casa mais vigiada do Brasil.#TeamBeatrizReis #BBB24 https://t.co/Lq9QtbRDdR — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) January 25, 2024

4. Pepsi Black

A beatriz merece fazer o premio do bbb somente com publi quando ela sair #BBB24 pic.twitter.com/2QktnwWewA — PEDRAO (@Itspedrito) January 21, 2024

“É Guaran..é Pepsi Brasil! Adooro” - SÓ PODIA ser A Beatriz kkkkkkkkkkkkkk 6 hora da manhã a Publi dando Tilt #bbb24 #redebbb #festabbb

pic.twitter.com/zNWzADz2Fm — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) January 21, 2024

5. Stone

6. Seara

BRASIIIIIL! Que dupla, hein?! 🧡🧡🧡 Se você amou essa duplinha comenta aqui com #SearaNoBBB24 #BBB24 pic.twitter.com/maIxMkvNv4 — Seara BrasiI (@seara_brasil) January 18, 2024

7. Rexona

Proteção pra encarar o jogo com confiança 👊 Antes de garantir sua sprayada de Rexona, agite o produto, valeu?#RexonaNãoTeAbandona #RexonaNoBBB #ContémConfiaça pic.twitter.com/S7axAsDWBE — Rexona no BBB (@rexonabr) January 22, 2024

8. Nestlé

9. Electrolux