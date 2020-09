De olho no resultado das marcas com propósito, In Press lança serviço

Na pandemia da covid-19 grande parte das marcas com maior destaque aliaram seus negócios ao propósito dos clientes, entre eles ajuda aos hospitais e outras entidades, mas não é de hoje que reputação e responsabilidade social se tornaram importantes ativos para as marcas.

Segundo pesquisas realizadas pela agência de relações públicas Porter Novelli marcas com propósito claro e definido têm resultado financeiro até 17% maior do que aquelas que não possuem um direcionador estratégico voltado à sociedade. Outro estudo reitera que marcas com propósito contam com a lealdade de 79% dos consumidores e 88% deles comprariam um produto de uma empresa com um propósito relevante.

Pensando isso, a InPress, parceira local da Porter Novelli, está inaugurando no Brasil e uso de uma metodologia voltada especificamente para a gestão do propósito empresarial, que envolve estratégias de posicionamento e reputação, táticas de engajamento dos stakeholders e de comunicação dirigidas ao propósito. Globalmente a agência já trabalha com marcas reconhecidas pelo propósito, tais como Ben & Jerry’s, Lego e Microsoft.

“Para navegar nesta nova economia de valores e reputação, as marcas deverão estar preparadas para provar o impacto positivo de suas operações na sociedade. O consumidor está mais atento e ganhou voz. Não é mais aceitável uma bela peça publicitária, um discurso eloquente que não condizem com suas ações e atitudes perante seus pares, equipes e sociedade”, diz Roberta Machado, presidente da In Press Porter Novelli.

Na prática, a companhia está integrando ao seu portfólio o serviço de consultoria em propósito, associado aos de gestão da reputação e comunicação estratégica ao adaptar uma metodologia para análise, planejamento, implementação e avaliação do propósito nas organizações. A metodologia é composta por várias ferramentas proprietárias, que podem ser aplicadas, conforme as necessidades do cliente, em diferentes etapas da estratégia.

“Temos, também, o Purpose Lab, que envolve mais pesquisa, workshop cocriativo e trabalho para engajamento interno com o propósito; já outro método analisa riscos, oportunidades e orienta o posicionamento da marca em temas críticos, como racismo, justiça social e mudanças climáticas”, diz Machado.

Para lançar o serviço no Brasil a agência de comunicação envolve de modo transversal todas as áreas, mas destaca que no início deste ano, Eraldo Carneiro, profissional com mais de 20 anos de experiência, passou a fazer parte do quadro de funcionários para liderar a área de Gestão Estratégica de Reputação e Propósito.

“Queremos gerar maior lealdade dos consumidores, maior engajamento dos colaboradores, parceiros e fornecedores, contribuindo para uma melhor performance da marca”, afirma Machado.