Às vésperas da Copa, iFood lança pelúcias de Canarinhos para celebrar títulos do Brasil

O iFood anunciou nesta sexta-feira, 17, o lançamento, para maio, dos Canarinhos iFood, uma coleção de pelúcias inspiradas no mascote oficial da Seleção Brasileira.

A ação busca destacar a trajetória da equipe pentacampeã mundial. Além de apostar na nostalgia ao retomar a relação dos brasileiros com itens colecionáveis, populares nos anos 90.

A iniciativa integra a campanha "iFood. É do Brasil. É tudo pra mim", que reforça o histórico de investimentos da empresa de tecnologia no país ao longo dos últimos 15 anos, assim como sua conexão com milhões de brasileiros presentes no esporte.

A coleção contará com cinco versões do personagem, cada uma associada a momentos marcantes das conquistas da Seleção Brasileira. Os modelos terão camisas que fazem referência aos anos dos títulos mundiais.

Os Canarinhos iFood estarão disponíveis em todo o território nacional a partir de maio, enquanto os detalhes sobre a mecânica de aquisição ainda serão divulgados pela empresa.

O iFood mantém acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade que organiza o futebol no país, e atua como patrocinador oficial das Seleções Brasileiras até 2027. O contrato inclui as equipes masculinas e femininas, em categorias profissionais e de base. Com o título de Delivery Oficial das Seleções, a empresa amplia presença em competições e ativações ligadas ao futebol.

Parceria com a CBF

O acordo com a CBF se soma à parceria com a CazéTV, canal digital de transmissões esportivas, prevista para as coberturas de 2026. A combinação das iniciativas estrutura uma frente de atuação voltada a conteúdos, ativações de marca e experiências ligadas ao esporte e ao entretenimento.

O movimento está inserido na estratégia do iFood de consolidar presença em plataformas de alcance nacional e associadas ao público esportivo.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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