O Burger King anuncia nesta segunda-feira, 26, uma brincadeira com a nota de 200 reais lançada pelo Banco Central. Na rede de fast-food a nota vira de 16,90 reais, preço da promoção King em Dobro.

A campanha também comunica a chegada de dois novos sabores ao King em Dobro, o Chicken Duplo, com dois peitos de frango empanados, e o Rodeio Duplo, a versão com dois hambúrgueres de um dos sanduíches mais pedidos do BK.

Segundo a marca, a intenção é ter uma opção mais acessível e democrática num cenário em que toda economia é válida para o bolso do brasileiro.

“No Burger King, nós sempre buscamos maneiras inusitadas e conectadas com os assuntos do momento para contar às pessoas sobre nossas ações e, com a nota de 16,90 reais, como alternativa ao Lobo-Guará não foi diferente”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marca do Burger King do Brasil.

A campanha foi idealizada pela David São Paulo. “Mais uma vez, pegamos carona em um assunto que o país todo tá falando, de um jeito BK”, diz Fabrício Pretto, diretor de criação associado da David São Paulo.

Os preços especiais também são válidos na compra de qualquer opção entre: Whopper, Cheddar Duplo e Cheeseburger Duplo Bacon e Big King.