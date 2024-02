Carnaval: cervejaria distribui telefone descartável no Rio e em Salvador; veja como funciona

A Brahma vai distribuir de forma gratuita telefones celulares descartáveis durante o carnaval do Rio de Janeiro e de Salvador. Chamado de Brahma Phone, a ideia é que os foliões curtam a época mais festiva do ano sem preocupações com furtos, roubos, ou com perdas.

Para adquirir é necessário ter mais de 21 anos e apresentar um documento com foto. As unidades são limitadas a 400 por cidade e é permitida apenas a retirada de uma unidade por CPF. O Brahma Phone também pode ser adquirido por meio do app Zé Delivery, via programa de pontos - o Zé Compensa. Há um site da marca que explica o passo a passo, com o regulamento.

O que tem no telefone descartável

O telefone é da marca Positivo, modelo TWIST 5 PRO, e tem um sistema operacional simples, com algumas funções básicas para comunicação e pedir bebidas durante o carnaval:

Apps de transporte

App do Zé Delivery

Câmera de apenas 8MP

Ligações

SMS

GPS

Onde retirar

No Rio de Janeiro, a retirada do aparelho será gratuita e realizada no Shopping Tijuca, no dia 9 de fevereiro, entre 14h e 22h. As senhas para a fila serão distribuídas na hora e a distribuição durará até o fim do estoque.

Em Salvador, a retirada ocorre nesta quinta-feira, 8, das 16h às 18h, e na sexta-feira, 9, das 15h às 17h, na Avenida Ademar de Barrios, próximo a entrada do circuito Barra-Ondina. Na capital baiana serão 200 celulares para cada dia.