Black Friday: ZAP+ oferece até 40% de desconto em quase 100 mil imóveis

– O ZAP+, unidade de negócio dos portais imobiliários ZAP e Viva Real, participa da Black Friday oferecendo descontos de até 40% em imóveis anunciados para compra ou aluguel. A campanha dura ao longo de novembro e é intitulada Best November.

Para garantir os descontos, os imóveis vão passar por uma análise da DataZAP, braço de inteligência do ZAP+ que utilizará seu algoritmo de precificação para avaliar o valor de mercado de cada imóvel.

Anúncios com um preço abaixo de mercado apresentarão um selo, sinalizando que aquela é uma boa oportunidade de negócio. Os imóveis estão identificados no site promocional, que no momento do fechamento desta reportagem, contava com mais de 92 mil ofertas.

“Existe uma demanda reprimida causada pela pandemia, que associada à redução das taxas de juros imobiliário e a queda nos preços de moradias. E nosso objetivo é criar um ambiente promissor para quem pretende adquirir um imóvel, seja próprio ou alugado”, diz Fernando Sztrajtman, vice-presidente comercial do ZAP+.

A explicação do executivo se reflete em uma pesquisa recente realizada pela DataZAP mostrando que, para 60% dos entrevistados este é o melhor momento para comprar um imóvel. Os três principais motivos apontados são: preços bons (19%), taxas de juros baixas (13%) e mais oferta no mercado (10%).

A pesquisa ainda revela que apartamentos são os imóveis mais procurados, com 49% das respostas, seguido de casa de rua ou vila (28%) e casa em condomínio (15%). Demais tipologias somam 7% das respostas. A pesquisa foi realizada no início do segundo semestre deste ano e entrevistou mais de 700 pessoas que buscam um imóvel para compra em todo o país.

“A Black Friday no mercado imobiliário é, sem dúvidas, uma ocasião única para fazer bons negócios. Além disso, em nossos estudos, percebemos que a percepção da moradia e a importância do imóvel tem crescido com a pandemia, já que as pessoas estão passando mais tempo dentro do seu imóvel. É natural que mudanças para imóveis mais bem divididos, uma vista mais ampla e mais dormitórios ocorram neste período”, ressalta Marcos Leite, diretor geral do ZAP+.