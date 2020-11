Black Fralda venderá até 7,4 milhões de fraldas com até 50% de desconto

Mais do que conseguir um eletrônico novo com grandes descontos, consumidores também aproveitam a Black Friday para estocar itens usados todos os dias. Um dos produtos mais buscados no evento são fraldas. Muitas famílias buscam condições de desconto para fazer estoque de para pelo menos três meses, segundo a Proxy Media, empresa de marketing digital.

A empresa está realizando a 8ª edição da Black Fralda, que reúne um compilado de descontos em diversas lojas e sites especializados no segmento, dos dias 23 a 29 de novembro. Mais de 40 varejistas participam da ação, como Droga Raia, Amazon, Carrefour, Huggies, Magazine Luiza e outros.

Os descontos variam de 10% a 50% e há ainda promoções em itens como roupinhas, lenços umedecidos, cremes para assadura, entre outros. O tíquete médio é de 300 reais, afirma a companhia.

No ano passado, mais de 4 milhões de fraldas foram vendidas e, para 2020, a expectativa é vender pelo menos 86% mais, ou 7,44 milhões de unidades. A expectativa é alta, já que o comércio eletrônico teve um aumento na adoção desde o início do ano. “A pandemia forçou uma grande mudança de comportamento do consumidor no Brasil. O comércio eletrônico teve um incremento muito alto em vendas, pela segurança e praticidade”, diz Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media.

Parte das compras efetuadas na campanha será revertida em doação para a Fundação Abrinq, organização sem fins lucrativos que atua pelos Direitos da Criança e do Adolescente.