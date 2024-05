"Não queremos ser vistos apenas como uma casa de apostas", diz CEO do Esportes da Sorte

Não é apenas nos patrocínios a clubes, empresas, programas de televisão e entidades esportivas que o Grupo Esportes da Sorte tem expandido suas ações. Em apenas dois anos, desde que iniciou suas operações no país, a casa de apostas alcançou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram, superando empresas que estão há mais tempo nesse mercado, no Brasil. No começo de 2021, contava apenas com 70 mil seguidores.

Segundo levantamento produzido pela agência de marketing Samba Digital, a Esportes da Sorte foi a casa de apostas que registrou o maior número de novos seguidores no Instagram em 2023, cerca de 967 mil. A marca é patrocinadora dos clubes de futebol Athletico-PR, Bahia, Grêmio e Palmeiras (time feminino). Também foi parceira do Big Brother Brasil, reality da TV Globo, por dois anos seguidos, em 2023 e 2024, sendo a primeira plataforma do segmento a patrocinar o programa.

De acordo com Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte, o crescimento é resultado da estratégia de publicidade da empresa. "Abordamos o mercado de uma forma inovadora: jovem, vanguardista e com uma comunicação informal e próxima aos nossos seguidores. Também estabelecemos atratividade aos nossos conteúdos e experiências. Esses novos seguidores surgem organicamente, e o mais importante é que não nos prendemos a padrões. Acho que esse é o segredo do nosso sucesso", explica.

Para manter esses números, a empresa também investiu em capacitação profissional. A equipe de marketing é composta por cerca de 60 integrantes, com conhecimento em análise, conteúdo, editorial e gerenciamento de redes sociais.

"Desde o início dos nossos trabalhos, enxergamos a importância desse investimento. São canais que nos aproximam dos nossos clientes e queremos estar cada vez mais presentes neste dia a dia, sempre com humor e irreverência, mas também informações sobre o mercado. Não queremos ser vistos apenas como uma casa de apostas, mas também uma opção segura de entretenimento", acrescenta Darwin.

“Entendemos que ser a primeira casa de apostas a patrocinar o BBB é uma quebra de paradigma e nos coloca em outra prateleira, que é o mercado de entretenimento”, complementa o CEO do Grupo Esportes da Sorte, que também firma parcerias com influenciadores como Carlinhos Maia, MC Daniel, Michel Teló, Deolane, Virgínia e Jojo Toddynho.

A empresa ainda colhe os frutos de um mercado em expansão. Nos últimos 12 meses, 17% dos brasileiros ou cerca de 35,7 milhões de pessoas, apostaram em dinheiro em um aplicativo de apostas esportivas, segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre o ‘Usos de Apps no Brasil’. A título de comparação, a quantidade de pessoas que investem na B3 (a Bolsa de valores) totaliza 3,7 milhões de pessoas no país.

Ainda segundo o levantamento, entre os apps de apostas mais populares no Brasil, estão: Bet 365 (24%), Betano (17%), Sportingbet (8%), Blaze (6%), Esporte da Sorte (4%), Pixbet (4%), BetNacional (3%) e outros 34%. Foram listados somente apps com pelo menos 4% de citações.

De acordo com dados do BNL Data, as plataformas de apostas começaram o ano de 2023 com expectativa de faturar R$ 12 bilhões no Brasil, aumento de 71% em relação aos R$ 7 bilhões faturados em 2020. O setor, que existe no Brasil desde 2018, quando o então presidente Michel Temer permitiu os jogos no Brasil, enfrenta novos projetos de lei para regulamentação.

"Queremos nos manter como uma marca com alma, que toca e contagia o coração das pessoas. Esta é uma conquista da empresa, parceiros, influenciadores, clubes e todos que acreditam no nosso projetos", finaliza Darwin.

Ranking de seguidores das casas de aposta