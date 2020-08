Ao ficar loira em campanha, Manu Gavassi já ganhou mais que prêmio do BBB

O principal do Big Brother Brasil é o prêmio (que neste ano pagou R$ 1,5 milhão a Thelma Assis), certo? Não necessariamente. Muito dos participantes entram no reality da Globo de olho na exposição em rede nacional e no aumento do número de seguidores nas redes sociais para faturar depois.

Esse foi o caso de Manu Gavassi. A artista foi o nome mais conhecido da edição deste ano e surpreendeu seus fãs, seguidores e amigos ao aceitar participar do confinamento.

E agora ela já começa a colher os frutos da empreitada. Segundo o jornalista Fefito, do UOL, a cantora recebeu R$ 500 mil reais de cachê da Redken, da L’Oreal, para ficar loira em uma campanha no Instagram.

A campanha deu o que falar nas redes. Nela, Manu apagou todas as suas fotos do Instagram e assumiu o codinome Malu Gabatti, com direito a imagens e vídeos da nova personagem.

Ainda segundo Fefito, Manu já tinha fechado parcerias com marcas de calçados, de refrigerantes e de roupas. De acordo com o jornalista, um post dela nas redes sociais não sai por menos de R$ 60 mil, o que já teria feito a artista a superar o R$ 1,5 milhão do prêmio do BBB.

Novo clipe de Manu Gavassi

Além do cachê para ficar loira, nesta sexta (21), a cantora lançou seu novo single: Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Trata-se de um feat com a cantora Gloria Groove e com participações do ex-namorado dela Chay Suede e da cantora Laura Neiva, esposa do ator.

O clipe é estrelado pela personagem Manu Gabatti, responsável por dirigir a gravação e que acaba virando sua estrela. Ao longo do vídeo Manu mostra o processo de criação de um clipe de sucesso, que envolve, primeiro, um feat, nesse caso com a drag queen Gloria Groove.

Os outros passos são nudez, um “boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida”, papel de Chay Suede – que namorou Manu entre 2011 e 2014 -, um carro e uma “dança que viralize no Tik Tok”. Já Laura Neiva aparece no vídeo como uma das produtoras do clipe.

Outro elemento do clipe que chamou atenção nas redes sociais foi o uso do livro 1984, de George Orwell, que mostra uma sociedade autoritária sob vigilância do “Grande Irmão”, ou Big Brother, uma referência ao reality da Globo.

Sucesso nas redes

Desde o BBB20, Manu já mostrava dominar fundamentos do marketing digital. Sem a Globo saber, ela tinha deixado uma série de vídeos prontos para ser postados nas redes sociais conforme sua trajetória na casa (em um deles, por exemplo, convocava seus seguidores para ajudá-la em um paredão) e também costumava promover os looks usados no reality em seus posts.

Assista abaixo o novo clipe de Manu Gavassi:

(Com informações de Estadão Conteúdo)